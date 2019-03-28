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Sanko Okullarında kariyer günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 18:19
Sanko Okullarında kariyer günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, bilginin çok hızlı ilerlediği bu dönemde bilimin farklı alanları ile ilgili bilgi sahibi olmanın öne çıktığını belirterek, “Bunu başarabilmenin yolu ise İngilizceyi çok iyi bilmekten geçer” dedi.


Prof. Dr. Dağlı, SANKO Okulları Rehberlik Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kariyer Günleri’nin açılışında yaptığı konuşmada, insanların var olduğu günden itibaren bilime merak duyduklarını ve hayatta kalabilmek için de araştırmaya ve gözlemlemeye çalıştıklarını söyledi. İlk yetişen bilim adamlarının sadece belli konularda eğitim almadıklarını, İbn-i Sina’nın çok iyi bir tıp doktoru olmasına rağmen çok iyi bir tefsir uzmanı, doğa bilimci, astronom olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Bu bilim adamları eğitime başladıklarında temel bilimlerin hepsi hakkında fikir sahibiydiler” diye konuştu.


SANKO Üniversitesi ve SANKO Okullarının bir bütün olduğunu anlatan Prof. Dr. Dağlı, “Üniversitemizin kapıları öğrencilere sonuna kadar açık. İhtiyaç duyulduğu her durumda yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.


Yazar Mümin Sekman da öğrencilerle “Her şey seninle başlar” konulu söyleşi yaptı. “Hayaller ve hayatlar arasındaki büyük boşluğa başarı diyoruz” diyen Sekman, “Yaşamda kişinin kendini keşfetmesi, kendini şekillendirmesi ve kendini göstermesi şeklinde başarıya ulaşılabilir. Başarının sırrı iç motivasyon ve iç denetimden geçer. Olumsuz yönde yapılan eleştiriler ‘öğrenilmiş çaresizlik’ ve başarısızlığa neden olur. İrade gücü özgüven kazanmada ve başarıya ulaşmada çok önemli bir faktördür. Başarının bedelini bir dönem, başarısızlığın bedelini bir ömür öderiz. Kariyerinizi seçerken çok dikkat edin. 20 ile 30 yaş arasındaki 10 yıl, seçimlerimiz için en kritik dönemdir. Ortalama 80 yıl yaşayan bir kişinin tüm hayatını belirleyen bu dönemde yapılan seçimlerdir. Hayat başarısız olmak için çok uzundur” ifadelerini kulandı.


Tıp alanında Prof. Dr. Kemal Bakır, Dr. Hayati Deniz, Dr. Medine Konca, Dr. Ayşe Aysima Özçelik, moleküler biyoloji ve genetikte Prof. Dr. İlker Saygılı, Dr. Örg. Gör. Elif Pala, mühendislikte Bora Tezel, Gültekin Savaşkan, Mert Konukoğlu, mimarlıkta Sinem Güneri, Melda Sözmen, diş hekimliğinde Zuhal Özen, Emek Erdem, Özlem Özbiçki Akbaba, fizyoterapi ve rehabilitasyonda Prof. Dr. Nevin Ergün, eczacılıkta Ebru Öğütmen, Şeyma Hösükoğlu Özkeçeci, gastronomide Elif Özgüler, ekonomi-finansta İlker Simitçi, Ertan Özekin, sinema ve televizyon/iletişimde Ece Karaboncuk, halkla ilişkiler ve reklamcılıkta Didem Gözütok, uluslararası ticaret ve işletmede Cem Aydın, Zeynel Abidin Özgüven, hukukta Gökhan Tural, Meriç Güzel, psikolojide Serap Melek Kılıç, Sezen Akınal Bulut, veterinerlikte Tuba Çerkezoğlu, beslenme ve diyetetikte Ceyda Özaslan, Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı, turizm işletmeciliğinde Figen Akan ve pilotajda Fatih Düzgün’ün gerçekleştirdiği oturumlara öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Kariyer Günlerinde SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı ve Liseler Müdürü Uğur Topuz, katılımcılara sertifika ve öğrencilerin el emekleri ile yapılan hediyeler takdim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:19
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