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SANKO Okullarında çocuk psikolojisi konuşuldu

SANKO Okulunda konferans veren Prof.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:22
SANKO Okullarında çocuk psikolojisi konuşuldu

SANKO Okulunda konferans veren Prof. Dr. Acar Baltaş, ebeveynlere çocuk psikolojisi hakkında bilgi verdi. Konferansa öğretmenler, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Psikolog Acar Baltaş, ebeveynlere çocuk gelişimi sırasında oluşan sorunları ve bu sorunlara karşı yapılması gerekenler hakkında önemli bilgilendirmede bulundu.


Bu konferansın asıl amacının ebeveynlerin bildiklerini harekete geçirmeye çalışmak olduğunu belirten Baltaş, “Ben aslında çocuk gelişim uzmanı değilim. Gelişim uzmanı da değilim. Her zamanda bunu dile getiririm. Burada bulunmamın iki sebebi var. Birincisi iki tane çocuk yetiştirdim ve birçok yanlış yaptım. İkincisi ise okumayı çok seven okuduğunu başkalarını aktarmayı seven bir insanım. Söyleyeceklerimi okumayı seven iki çocuk yetiştirmiş bir babanın sözleri olarak görün. Aslında size bilmediğiniz bir şey anlatmayacağım. Sadece bildiklerinizi harekete geçirmeye çalışıyorum” dedi.


“Enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor”


Ebeveynlere çocuklarınızın nasıl olmasını istiyorsanız enerjinizi oraya harcayın uyarısında bulunan Baltaş, “ Enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor. Bu konferans sonrasında aklınızda olması gereken en önemi mesaj bu olmalı. Siz acaba akşam yemeğinde çocuğunuzun vicdanlı ve adil olması için ona ne kadar yatırım yapıyorsunuz veya ne kadar enerji harcıyorsunuz. Derslerinde başarılı olması için ne kadar enerji harcıyorsunuz. Bunların bilincinde olup enerjinizi buna göre ayarlamanız gerekiyor” diye konuştu.


Konferans sine vizyon gösteriminin ardından sonlandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:22
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