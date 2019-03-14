Sanko Okulları Yıldız Erkek Tenis takımı il ikincisi oldu Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yıldız Erkekler Tenis İl Şampiyonası”nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il ikincisi oldu.

Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yıldız Erkekler Tenis İl Şampiyonası”nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il ikincisi oldu.

Gaziantep Üniversitesi tenis kortlarında düzenlenen şampiyonada Hasan Batu Özkargın, Ali Barkın Kılıç ve Efe Sözmen’den oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı ikinci olmayı başardı.

SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, Yıldız Erkek Tenis Takımı sporcularını ve antrenörü Canan Pulat’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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