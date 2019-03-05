SANKO Okulları Oğuzeli Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaptı

SANKO Okulları Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldıkları davet ile ilçede bulunan beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile bir araya gelerek patent süreci halen devam etmekte olan SANKO Okullarında uyguladıkları “Yetenek Belirleme Ölçeği”nin eğitimini verdiler.

SANKO Okulları Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretmenleri, eğitimde ilçe öğretmenlerine yetenek testinin açıklamasını yaparak nasıl uygulamaları gerektiği hakkında bilgi sundu.

Eğitim sonrasında öğretmenler ile beraber ilçede bulunan bir okula gidilerek bir sınıf öğrencinin yetenek belirleme testlerini gerçekleştiren öğretmenler, sonuçları yetkililere teslim etti.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, şehrimizde ve ilçelerimizde bu tarz eğitimlere devam edeceklerini belirterek, “Bilgi paylaşıldıkça güzeldir ve SANKO Okulları olarak bilgimizi şehrimiz ile de paylaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.