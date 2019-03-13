SANKO Okulları öğrencilerinin uluslararası başarısı

Makedonya’nın Üsküp şehrinde “1st Internatıonal LEN-SwimMeetGrandprix Makedonya Yüzme Yarışması”na SANKO Okulları SANKO Spor Kulübü dört altın madalya ile döndü.

Türkiye, Hollanda, İtalya, Kosova, Ukrayna, Makedonya ve Rusya’dan 20 kulüp ve 163 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmaya SANKO Okulları Spor Kulübü Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Kadirhan Sağlam, Yiğit SettarEvgülü, Beren Anlaş, Defnesu Demirbakan, Ali Emre Simitçi, Defne Evişen, Deniz Keskin, Azra Çetgin, CanemEvgülü, Mehmet Berat Balık, Fahri Tuna Suat, Ali Mert Kurt, Neva Çayırlı, Zeynep Sude Güntekin, Lara Çehreli, Irmak Zehra Kökmen, Tülay Günsoy, Ada Ulusoy, Alperen Göksular, Murat Efe Süzgün, Ahmet Poyraz Kılıç, Nur Zorkirişçi, Duru Kayın’dan oluşan bir ekiple katıldı.

Yarışmada SANKO Okulları yüzücülerinden Beril Öztürk 50, 100, 200 metre Kurbağalama ve 200 metre Karışık stilde birinci olarak dört altın madalyayı ülkemize getirdi.

SANKO Spor Kulübü yüzücülerinden Beril Öztürk dört, Nehir Kelleci iki, Defnesu Demirbakan üç, Kadirhan Sağlam bir, Yiğit SettarEvgülü iki, Beren Anlaş bir, Murat Efe Süzgün bir, Irmak Zehra Kökmen bir, Zeynep Sude Güntekin bir, Ada Ulusoy bir defa olmak üzere toplam 17 defa finallere kalarak ilk sekiz içinde yer aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Makedonya’dan altın madalya ile dönen ve ilk sekiz derece içinde yer alan sporcuları ile gurur duyduğunu belirterek, sporcularını, emeği geçen öğretmenleri Meltem Kalkan, Muhammed Fatih Karakurt, Ahmet Süral ve Hidayet Uskal’ı kutladı.