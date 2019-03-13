0553 313 94 23

SANKO Okulları öğrencilerinin uluslararası başarısı

Makedonya’nın Üsküp şehrinde “1st Internatıonal LEN-SwimMeetGrandprix Makedonya Yüzme Yarışması”na SANKO Okulları SANKO Spor Kulübü dört altın madalya ile döndü.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:57
SANKO Okulları öğrencilerinin uluslararası başarısı

Makedonya’nın Üsküp şehrinde “1st Internatıonal LEN-SwimMeetGrandprix Makedonya Yüzme Yarışması”na SANKO Okulları SANKO Spor Kulübü dört altın madalya ile döndü.


Türkiye, Hollanda, İtalya, Kosova, Ukrayna, Makedonya ve Rusya’dan 20 kulüp ve 163 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmaya SANKO Okulları Spor Kulübü Beril Öztürk, Nehir Kelleci, Kadirhan Sağlam, Yiğit SettarEvgülü, Beren Anlaş, Defnesu Demirbakan, Ali Emre Simitçi, Defne Evişen, Deniz Keskin, Azra Çetgin, CanemEvgülü, Mehmet Berat Balık, Fahri Tuna Suat, Ali Mert Kurt, Neva Çayırlı, Zeynep Sude Güntekin, Lara Çehreli, Irmak Zehra Kökmen, Tülay Günsoy, Ada Ulusoy, Alperen Göksular, Murat Efe Süzgün, Ahmet Poyraz Kılıç, Nur Zorkirişçi, Duru Kayın’dan oluşan bir ekiple katıldı.


Yarışmada SANKO Okulları yüzücülerinden Beril Öztürk 50, 100, 200 metre Kurbağalama ve 200 metre Karışık stilde birinci olarak dört altın madalyayı ülkemize getirdi.


SANKO Spor Kulübü yüzücülerinden Beril Öztürk dört, Nehir Kelleci iki, Defnesu Demirbakan üç, Kadirhan Sağlam bir, Yiğit SettarEvgülü iki, Beren Anlaş bir, Murat Efe Süzgün bir, Irmak Zehra Kökmen bir, Zeynep Sude Güntekin bir, Ada Ulusoy bir defa olmak üzere toplam 17 defa finallere kalarak ilk sekiz içinde yer aldı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Makedonya’dan altın madalya ile dönen ve ilk sekiz derece içinde yer alan sporcuları ile gurur duyduğunu belirterek, sporcularını, emeği geçen öğretmenleri Meltem Kalkan, Muhammed Fatih Karakurt, Ahmet Süral ve Hidayet Uskal’ı kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    1. Yerel seçim öncesi son anket! Kritik..
    2. Karabük’te avlanma yasağı başladı
    3. Gümüşhane’de okuma yazma öğrenenler..
    4. Türkiye'nin operatörlerinden eğitim..
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. Başakşehir'de Şenol Güneş sürprizi
    7. "Sergen Yalçın ile devam etmek isteriz"
    8. GÜNCELLEME 4 - İzmir'de metro vagonu..
    9. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi..
    10. Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı..
    11. Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu
    12. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    13. İran’dan gözdağı
    14. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    15. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    16. ETSO’da istihdam seferberliği
    17. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    18. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    19. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    20. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta