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SANKO Okulları münazara takımı finale yükseldi

SANKO Okulları Münazara Takımı, “5’inci Türkiye Münazara Şampiyonası” ikinci tur elemelerini geçerek finale yükseldi.

12 Mart 2019 Salı 16:14
SANKO Okulları münazara takımı finale yükseldi

SANKO Okulları Münazara Takımı, “5’inci Türkiye Münazara Şampiyonası” ikinci tur elemelerini geçerek finale yükseldi.


İstanbul İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen “5’inci Türkiye Münazara Şampiyonası” ikinci tur elemelerinde SANKO Okulları, Robert Koleji, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Fenerbahçe Koleji, İtalyan Lisesi, Açı Lisesi ve TEVİTÖL’ün de aralarında bulunduğu 36 okul yarıştı.


Ulaş Dabancı, Gülay Kaya, Ayça Tezkerecioğlu, Doğa Örsyürek ve Zeynep Fesli’den oluşan SANKO Okulları Münazara Takımı, ikinci tur elemlerinde “Batılı teknoloji şirketlerin Çin pazarına girebilmek için Çin’in standartlarını kabul etmeleri yasaklanmalıdır”, “Türkiye, tarım ve hayvancılık alanlarında ithalatı sınırlayan(kota, vergi vb.) tüm düzenlemeleri kaldırmalıdır”, “Akademik başarısı kronik olarak düşük bölgelerde, eğitim yardım kuruşları (eğitim derneği, eğitim vakfı vb.) kaynaklarını genel başarıyı arttırmak yerine istisnai öğrencilerin potansiyellerini azamileştirmeye odaklanmalıdır”, “Hükumet feminist hareket olarak politik yöneliminde bağımsız olarak her bir kadın siyasetçinin seçimi kazanmış olmasını kutlar”, “Kayda değer enerji/ doğal kaynaklarına sahip gelişmekte olan ülkeler enerji kaynaklarından elde ettikleri kazançları vatandaşlarına pay etmelidir” konularında hükumet ve muhalefet olarak yarıştıkları bu karşılaşmaların 4’ünü, tam jüri puanıyla aldı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, münazara kulübü öğrencilerinin uluslararası hukuku, ekonomiyi, sporu, siyaseti ve gündemi çok yakından takip edip yorumlamayı gerektiren, bireyin kendini ifade etme yeteneğini, diksiyon ve hitabetini geliştiren bir etkinlik olduğunu belirterek, göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.


Asyalı, 20-21 Nisan tarihlerinde İstanbul İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenecek final yarışlarında öğrencilerine başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:14
  1. doğa

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