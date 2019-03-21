SANKO Okulları eskrimde de iddialı

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi tarafından düzenlenen “Gaziantep Okullar Arası Eskrim Yarışması”nda SANKO Okulları sporcuları çeşitli kategorilerde beş birincilik, üç ikincilik, iki üçüncülük ve bir dördüncülük dereceleri elde etti.

Gaziantep Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen yarışmada SANKO Okulları sporcularından Barış İkidağ “Küçük Epe Erkek Kategorisi” il birincisi, Ekin Asyalı “Yıldız Flöre Kız Kategorisi”nde il birincisi, Koray Peltek “Yıldız Flöre Erkek Kategorisi”nde il birincisi, Setenay Sarsu “Genç Epe Kız Kategorisi”nde il birincisi, Alper Koçer “Genç Epe Erkek Kategorisi”nde il birincisi olarak büyük bir başarı sağladı.

SANKO Okulları sporcularından Muzaffer Alp Konukoğlu “Küçük Epe Erkek Kategorisi” il ikincisi, Ayşegül Ener “Yıldız Flöre Kız Kategorisi”nde il ikincisi, A. Beyza Yıldırım “Genç Epe Erkek Kategorisi”nde il ikincisi, Muhammet Hanifi Şireci “Küçük Epe Erkek Kategorisi” il üçüncüsü, Alper Gezer “Yıldız Flöre Erkek Kategorisi”nde il üçüncüsü ve Muhammed Yiğit Aliravcı “Yıldız Flöre Erkek Kategorisi”nde il dördüncüsü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, okullarında Eskrim Sporuna bu yıl başladıklarını ve yarışmadan böylesine güzel sonuçlar elde etmesinden gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve emeği geçen öğretmenleri Tolgahan Çiftçi ile Canan Çiftçi’yi kutladı.

Asyalı, Gaziantep’i ve okullarını Türkiye finallerinde temsil edecek olan Yıldız ve Gençler kategorilerinde birincilik ve ikincilik derecelerini kazanan sporcularına finalde başarılar diledi.