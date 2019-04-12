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SANKO öğrencileri Çanakkale’de

SANKO Okullarının, bu yıl ilk defa düzenlediği “Çanakkale Gezisi”nde 9’uncu sınıf öğrencileri Çanakkale Destanını yazan şehitlerin manevi huzuruna çıktı.

12 Nisan 2019 Cuma 17:38
SANKO öğrencileri Çanakkale’de

SANKO Okullarının, bu yıl ilk defa düzenlediği “Çanakkale Gezisi”nde 9’uncu sınıf öğrencileri Çanakkale Destanını yazan şehitlerin manevi huzuruna çıktı.


Gezi kapsamında Çanakkale’yi gezen öğrenciler ecdadın tarih yazdığı mekânları; Şehit Onbaşı Anıtı, Rumeli Mecidiye Tabyası, Namazgâh Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Conkbayırı, Atatürk Anıtı, Anzak Koyu ve 57. Alay Şehitliğini gezip zaferin simgesi olan Çanakkale Zafer Abidesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, Çanakkale Limanındaki Çimenlik Kalesini, Deniz Müzesini ve Nusret Mayın Gemisini ziyaret ederek kahramanlarımızın hüzünlü anılarıyla duygu dolu anlar yaşadı. Çanakkale Gezisi’nde öğrenciler Assos ve Truva’yı da ziyaret ederek; 9’uncu sınıf Tarih dersi İlk Çağ Uygarlıkları ünitesinde gördükleri “Anadolu Uygarlıkları”na ait kalıntıları yerinde inceleme fırsatı buldu.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Milli mücadele ruhumuzu yansıtan Çanakkale Savaşlarının 104’üncü yıldönümünde ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimiz aziz vatan topraklarının nasıl savunulduğunu, Çanakkale Ruhunu yerinde yaşayarak vatan sevgilerini pekiştirdiler” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:38
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