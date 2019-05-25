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SANKO Holding geleneksel iftar yemeği

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri çalışanları, aileleriyle birlikte iftarda buluştu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20
SANKO Holding geleneksel iftar yemeği

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri çalışanları, aileleriyle birlikte iftarda buluştu. SANKO Holding’in Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemeklerine, Türkiye genelindeki şirketlerde istihdam edilen 14 bin dolayındaki çalışan, eş ve çocukları ile birlikte katıldı.


Sato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu, TEKSİF Genel Sekreteri Şaban Girgin, Şube Başkanı Nuri Bay, SANKO Tekstil İşletmeleri Genel Müdürü Ökkeş Cansız, Sanko Tekstil Adıyaman İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Demir, SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın, İnsan Kaynakları Müdürü Gülşah Aydın, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Gökhan Aydın, Satın Alma Müdürü Mehmet Gökay Aydın, İplik İşletmeleri Müdürü İbrahim Konukoğlu, Sanko Tekstil İnsan Kaynakları Müdürü Gülnur Emre ve Boyahane Müdürü Kurtuluş Çolakfakıoğlu da katıldı.


Masaları dolaşarak çalışanların Ramazanını kutlayan Konukoğlu, “Konukoğlu Ailesi geleneği olan iftar yemeğinde bu yıl da beraber olmaktan mutluyum. Herkesin Ramazan kutluyorum. Şimdiden hayırlı Ramazanlar hayırlı Bayramlar” dedi.


TEKSİF Genel Sekreteri Şaban Girgin ise, çalışanların Ramazan’ını kutladığını ve çalışma hayatlarında başarılar dilediğini söyledi.


Konuşmaların ardından, SANKO’da 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldan bu yana çalışan 15 kişiye, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket verildi.


Ayrıca, 20 yıl ve üzerinde çalışanlara, İstanbul Altın Rafinerisinde SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise, SANKO’da 32 yıldan bu yana çalışan ve iftarda bulunan en kıdemli personel olan SANKO Tekstil İşletmeleri İplik Ambar Sorumlusu Ali Top’a “En Kıdemli Personel” özel armağanı takdim edildi.


Daha sonra iftar yemeğine katılanlar arasında yapılan çekilişle de şanslı çalışanlar 5 tam ve 4’ü TEKSİF’in olmak üzere 9 yarım altın kazandı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20
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