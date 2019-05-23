0553 313 94 23

SANKO emeklileri iftar yemeğinde buluştu

SANKO Holding şirketlerinden emekli olanlar aileleriyle birlikte geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:21
SANKO emeklileri iftar yemeğinde buluştu

SANKO Holding şirketlerinden emekli olanlar aileleriyle birlikte geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.


SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu’nun ev sahipliğinde Şato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine TEKSİF Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay, Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahri Özer, Denetim ve Bütçe Müdürü Mustafa Kılcı, Planlama Müdürü Fazlı Kızıkoğlu, Sanko Tekstil İplik İşletmeleri Müdürü İbrahim Konukoğlu, İSG Teknik Eğitim Müdürü Ömer Faruk Küçük, Planlama Yöneticisi Özkan Özbaş, İşletme Müdürü Bahadır Sahan, Ar-Ge Müdürü Mehmet Özfırat ve Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.


Emekli olanları hiçbir zaman SANKO ailesi dışında düşünmediklerini belirten Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, “Çok değerli SANKO ailesi hoş geldiniz. Kadir Gecenizi ve Bayramınızı kazasız belasız geçirmenizi temenni ediyorum. Hakkım varsa haklarımı helal ediyorum. Sizler de helal edin” dedi.


İftar yemeğinin sonunda gerçekleştirilen çekilişle talihli emekliler 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patlak topla çalışıp, Türkiye şampiyonu oldular
    1. Patlak topla çalışıp, Türkiye..
    2. Konya'da kafeye av tüfeğiyle ateş..
    3. "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinliği
    4. Toroslar’da mahallerde yaz bakımı
    5. FETÖ'nün futbol yapılanması davasında..
    6. UlaşımPark’dan AÖF için ek sefer..
    7. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    8. Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden..
    9. Genç tasarımcılara başkan morali
    10. Yeşilhisar’a sos sistem depo müjdesi
    11. Çamlıtepe’de asfaltsız sokak kalmadı
    12. İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1..
    13. Nisan ayının gündemini Yüksek Seçim..
    14. Beyşehir’in park ve bahçeleri..
    15. Minik öğrenciler uçak heyecanını yaşadı
    16. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı
    17. Karaköprü’de Ramazan dolu dolu geçiyor
    18. 41 yıldır imsakiye topluyor
    19. Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"
    20. Furkan Mutlu Türkiye Şampiyonu
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş