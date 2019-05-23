SANKO emeklileri iftar yemeğinde buluştu SANKO Holding şirketlerinden emekli olanlar aileleriyle birlikte geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

SANKO Holding şirketlerinden emekli olanlar aileleriyle birlikte geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu’nun ev sahipliğinde Şato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine TEKSİF Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay, Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahri Özer, Denetim ve Bütçe Müdürü Mustafa Kılcı, Planlama Müdürü Fazlı Kızıkoğlu, Sanko Tekstil İplik İşletmeleri Müdürü İbrahim Konukoğlu, İSG Teknik Eğitim Müdürü Ömer Faruk Küçük, Planlama Yöneticisi Özkan Özbaş, İşletme Müdürü Bahadır Sahan, Ar-Ge Müdürü Mehmet Özfırat ve Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

Emekli olanları hiçbir zaman SANKO ailesi dışında düşünmediklerini belirten Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, “Çok değerli SANKO ailesi hoş geldiniz. Kadir Gecenizi ve Bayramınızı kazasız belasız geçirmenizi temenni ediyorum. Hakkım varsa haklarımı helal ediyorum. Sizler de helal edin” dedi.

İftar yemeğinin sonunda gerçekleştirilen çekilişle talihli emekliler 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.

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