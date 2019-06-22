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SANKO dış ticaret bölge ihracatının lideri

SANKO Holding’in yüzü aşkın ülkeye dış satım gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret A.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:57
SANKO dış ticaret bölge ihracatının lideri

SANKO Holding’in yüzü aşkın ülkeye dış satım gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret A.Ş. 2018 yılı performansı ile GAP Bölgesi illerinin yanı sıra, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana illerinin de ihracatta lider firması oldu.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından firmaların 2018 yılı verileri baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre SANKO Dış Ticaret A.Ş. 272 milyon 300 bin 78 dolarlık ihracatı ile 48’inci sırada yer alırken, SANKO Holding’in çimento ve beton sektöründeki firması Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 37 milyon 933 bin 140 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


Sektörel sıralamada SANKO Dış Ticaret üçüncü olurken, TİM İlk binde 533’üncü sırada bulunan Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. sektörel listede 11’inci sırayı aldı. SANKO Dış Ticaret A.Ş. ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 2018 yılında 300 milyon 233 bin 218 dolarlık denim kumaş, örgü kumaş, havlu, bornoz, ambalaj malzemesi ve çimento ihraç edildi.


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden aldıkları tescillerle ihracat yapan firmalardan 61’inin TİM İhracatta İlk bin listesine girdiği Gaziantep’te SANKO Dış Ticaret A.Ş., Altunkaya İnşaat-Nakliye- Gıda Ticaret A.Ş., Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve adının açıklanmasını istemeyen bir firma listede ilk beş firma olarak sıralandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:57
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