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Saniyeler içinde 80 bin liralık ürün çaldılar

Kocaeli'deki bir bayide 90 saniye içinde yapılan on binlerce liralık cep telefonu ve tablet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi - Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:36
Saniyeler içinde 80 bin liralık ürün çaldılar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, maskeli kişilerce bir bayiden 90 saniyede 80 bin lira değerinde cep telefonu ve tablet çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde maskeli 5 kişi, bir cep telefonu bayisinin camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi.

Mağazaya giren şüphelilerden 4'ü, 90 saniyede 30'un üzerinde cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı alarak, dışarıda kendilerini bekleyen hafif ticari araçla kaçtı.

Alarmın çalışması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırarak içeri girmesi, tezgahın üstündeki telefon ve tabletleri alarm kablolarını kopartarak alıp kendilerini dışarıda bekleyen diğer şüpheliyle kaçması yer alıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:36
  1. güvenlik kamerası
  2. iş yerinden hırsızlık

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