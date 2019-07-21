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Saniyeler içerisinde motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Kağıthane’de iki farklı mahallede hırsızlar, değerleri 30 bin lirayı bulan park halindeki iki motosikleti saniyeler içerisinde çaldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:01
Saniyeler içerisinde motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Kağıthane’de iki farklı mahallede hırsızlar, değerleri 30 bin lirayı bulan park halindeki iki motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 03.45 sıralarında meydana gelen olayda kapüşonlu iki hırsız, park halindeki bir motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevreyi kontrol eden hırsızlardan biri harekete geçerek motosikletin üstüne bindi. Kısa sürede 15 bin lira değerindeki gidon kilidini kıran hırsız ardından motosikletle kayıplara karıştı.


Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz 3 Haziran Pazartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda ise, hırsızlar Ahmet Ali Çeçen’e ait 15 bin lira değerindeki 34 BF 9082 plakalı park halindeki motosikleti gidon kilidini kırarak çaldı. Hırsızlar anları kameralara saniye saniye yansırken, çalınan motosikletlin sahipleri kamera görüntüleriyle polise şikayette bulundu. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Öte yandan Çağlayan’da çalınan motosiklet, sahibi tarafından yapılan aramalar sonucunda Sanayi Mahallesi Sultan Selim Kültür Merkezi yakınları terk edilmiş bir şekilde buldu. Polis ekipleri diğer motosikleti bulmak ve hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:01
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