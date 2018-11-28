0553 313 94 23

Saniye saniye kanlı infaz... Takside dehşet!

İstanbul Bayrampaşa’da dehşet veren bir olay yaşandı. Bir taksi sürücüsü araç içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 06:20
Saniye saniye kanlı infaz... Takside dehşet!

Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, Beşiktaş’tan taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa’ya getirdi. Burada şüpheli şahıs müşteri kılığında Elçi’nin arabasına bindi.

Kurtarılamadı

Araçla bir süre yolculuk yaptıktan sonra silahını çıkaran şüpheli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı taksi şoförü Elçi’nin başına ateş etti. Olayın ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförünü çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine alınan Elçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis her yerde şüpheliyi arıyor

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerini gerçekleştirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşet dolu anlar kamerada

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde müşteri kılığındaki şüpheli şahıs aracın arka koltuğunda otururken bir anda silahını çıkartarak taksi sürücüsünün başına ateş ediyor. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kanlar içerisinde kalırken şüpheli şahıs aracın ön kısmına eğilerek bir şeyler arıyor. Daha sonra araçtan inen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 06:20
  1. saldırı
  2. taksi
  3. bayrampaşa
  4. son dakika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    1. BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı..
    2. On bir aylık bebeğin gelişim özellikleri
    3. Edirne sele teslim
    4. Türkiye yeni özel kuvvet kuruyor!
    5. TBMM'de resmen kabul edildi! 1 Ocak..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Twitter’dan haberi vermiş
    8. ABD, BM Genel Kurulu'na Hamas tasarısı..
    9. İttifak başlamadan sona eriyor… ‘3..
    10. Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    11. Akaryakıt indirimiyle ilgili flaş..
    12. Almanya'ya işçi götürecek firmadan..
    13. Sancaktepe’de asker şehit olmuştu… O..
    14. On aylık bebeğin gelişim özellikleri
    15. İstanbul'da korkutan yangın
    16. Tüm protestolara rağmen o ülkeye gitti!
    17. 'Çingene Kızı' Türkiye'de
    18. Albayları derdest etmeye çalışmışlar
    19. Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya..
    20. Olayın ardından Poroşonko: Putin’i..
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi