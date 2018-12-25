Sanıkların duruşmayı uzatma girişimi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tanık beyanı alınmasının ardından sanık eski yüzbaşı Şuayip Turna söz aldı.

Önceki duruşmalarda, başka bir davada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen H.K ile usullere aykırı bir şekilde yüzleştirildiğini iddia eden Turna, bu nedenle Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hakkında reddihakim talebinde bulundu.

Sanığın talebine ilişkin değerlendirmesi sorulan savcı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.



Ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkan Köksal, "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddihakim talebinin oy birliğiyle kabul edilmediğini açıkladı.

Başkan Köksal, sanığın karara yönelik itirazı, 7 gün içinde 24. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini de bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın son iki ayda görülen duruşmalarında sanık ve avukatları, 6 kez reddihakim talebinde bulundu.