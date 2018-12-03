THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sanık albaydan darbeye karşı uçan pilota tehdit

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davada tanıklar, beyanda bulundu- Tanık sıfatıyla ifade veren eski yüzbaşı Ali Osman U, 15 Temmuz akşamı darbeye karşı uçuş yaptığını bu nedenle bir süre tutuklu kaldığını, cezaevinde bulunduğu sırada sanık eski albay Ali Durmuş'un kendisine, "Sen darbeye karşı uçtun. Bu hükümet gittikten sonra sen yine içeride kalacaksın" dediğini aktardı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:18
Sanık albaydan darbeye karşı uçan pilota tehdit

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla beyanda bulunan Musa Ö, darbe girişiminden önce Akıncı Üssünde görevli olduğunu, birlikteki nöbetleri kendisinin yazdığını dile getirdi.

Musa Ö, 15 Temmuz akşamı için rutin şekilde nöbetlerin görevli personel sayısına uygun şekilde yazıldığını, darbeye ilişkin olabileceğini düşündüğü olağan dışı bir nöbet değişimi talebi ya da talimatının kendisine ulaşmadığını ifade etti.

- "Sen yine içeride kalacaksın"

Darbe girişimi sırasında Diyarbakır'da görevli olduğunu ve darbe girişimine karşı verilen emirle uçuş yaptığını belirten tanık eski yüzbaşı Ali Osman U, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisinin de bir süre tutuklu kaldığını, sonradan darbeci olmadığının anlaşılarak serbest bırakıldığını anlattı.

Cezaevinde tutuklu olduğu dönemde sanıklardan eski albay Ali Durmuş ile aynı koğuşta kaldıklarını aktaran Ali Osman U, Durmuş'un kendisine, "Sen darbeye karşı uçtun. Bu hükümet gittikten sonra sen yine içeride kalacaksın." dediğini beyan etti.

Ali Osman U'nun ardından söz alan sanık Durmuş, tanık beyanında geçen sözleri tehdit amaçlı söylemediğini ileri sürdü.

Sanık Durmuş hakkında iddianamede, olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde Koordinasyon Şube Müdürü olarak görev yaptığı, Deniz Kartepe'nin evinde darbeye hazırlık toplantısı yaptıkları ifade ediliyor. Durmuş'un, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan darbe faaliyetine hangi pilot ve uçakların ne şekilde katılacağına ilişkin görüşmeler yaptığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunduğu kaydediliyor.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:18
  1. Akıncı Üssü
  2. Akıncı üssü darbe davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. darbe girişimi
  5. FETÖ
  6. pilot
  7. sanık albay
  8. tehdit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tur için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
    1. "Tur için elimizden gelenin en iyisini..
    2. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    3. Şule Çet'in ölümüyle ilgili şüpheliler..
    4. Sigorta Tatbikatçıları Derneği 60...
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Tavşanın okul duvarına asılarak..
    7. İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi..
    8. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    9. Döviz kurları
    10. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    11. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    12. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    13. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    14. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    15. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    16. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    17. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    18. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    19. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    20. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet