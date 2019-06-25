0553 313 94 23

Sanığın iddianamede bulunan ifadeleri ’pes’ dedirtti

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine sözde ’ablalık’ yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Havva Y.

25 Haziran 2019 Salı 14:06
Sanığın iddianamede bulunan ifadeleri ’pes’ dedirtti

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine sözde ’ablalık’ yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Havva Y. (47) yargılanmaya başladı. Tutuklu sanık Havva Y.’nin ByLock konuşmalarında geçen "Bu sorunun cevabı, yan odada davanın sahibi var. O Hz. Muhammed. Cevabı o versin’ dedi. Yan odadan efendimizin sesi duyuldu" cümleleri ise bu kadarına da ’pes’ dedirtti.


4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Havva Y. ve avukatı katıldı. Suçlamaları reddeden sanık, ByLock olan hattı eşinin kullandığını söyledi. Mahkeme başkanının "Eşin ByLock üzerinden kadınlarla mı yazıştı? Hem de senin adını kullanarak. Böyle mi diyorsun?" sorusunu üzerine savunma yapan sanık Havva Y., "Suçsuzum, ByLock kullanmadım. Bana ait yazışmalar olduğunu düşünmüyorum" dedi.



"Polis ya da mit bunları yapmış olabilir"


Sanık avukatı ise ByLock kullanıcı adının ve şifresinin doğum tarihi ile ev numarası olmasına ilişkin, "Dünyada bir sürü Havva var. Birçok 72 doğumlu Havva var. Şehirlerarasında 7 hanelik ev telefonu numarası aynı olan yüzlerce abone var. Kaldı ki müvekkilimle ilgili ByLock yazışmaları iddiası dışında somut bir iddia yok. Dejavü olabilir. Sırf müvekkilimiz suçlansın diye polis ya da mit bunları yapmış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Tahliye ve beraat talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Mahkeme heyeti sanığın tutukluk halinin devamına karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


ByLock konuşmalarında ayrıca ceşvenlerin içinde flaş bellek olduğunu söyleye sanık, "Önemli listelerin cevşenlerin içinde flaş bellekte saklandıkları şeklinde bilgiler elde etmişler. Aramalarda cevşenlerin içine muhakkak bakıyorlarmış. Boyunlara takılanlar da dahil. Genel bir uyarı yapılmasında fayda var" diye belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye’de yol kenarına döşenen bomba patladı
    1. Suriye’de yol kenarına döşenen bomba..
    2. Ayakkabı sektörü yol haritası..
    3. Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık..
    4. Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa..
    5. Seçim sonrası çarpıcı yorum:..
    6. Milyon dolarlık beş yıldızlı otel..
    7. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
    8. Helikopter müdahale ediyor!..
    9. Başkan Akın, Türkiye dördüncüsü..
    10. Siirt Üniversitesi taban puanları 2019..
    11. Halk toplantısında Datça’nın tüm..
    12. Zonguldak’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    13. Teknopark’ta siber güvenlik yazılım..
    14. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    15. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    16. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    17. Viranşehir’de korkunç kaza
    18. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    19. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    20. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    21. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    22. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    23. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    24. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    25. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    26. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    27. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    28. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    29. Haşim Kılıç’ın acı günü
    30. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı