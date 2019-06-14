Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde "Bişkek Deklarasyonu" imzalandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın dönem başkanlığında gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülke devlet başkanları, zirvesinin sonunda Bişkek Deklarasyonu'nu imzaladı.

ŞİÖ Genel Sekreteri Vladimir Norov, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlediği basın toplantısında, ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde örgütün gelişmesi, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

ŞİÖ'nün uluslararası ilişkilerde etkili ve sorumlu bir oyuncu olduğunu belirten Norov, "ŞİÖ, bundan sonra bölgesel ve uluslararası gerginliklerin giderilmesinde barışçıl siyasi ve diplomatik araçları kullanarak barış ve güvenliğin sağlanmasına katkı yapacak." dedi.

Norov, üye devletlerin, internette terörizm ve aşırıcılık fikirlerinin propagandasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Zirvenin ardından "Bişkek Deklarasyonu"nun imzalandığını ifade eden Norov, ŞİÖ'nün, Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi ve Astana Uluslararası Finans Merkezi ile iş birliğini öngören memorandumların imzalandığını aktardı.

Norov, Afganistan'da durumun iyileştirilmesi için ŞİÖ-Afganistan çalışma grubu için yol haritasının kabul edildiğini belirtti.