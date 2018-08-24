Şanghay İşbirliği Örgütü Adalet Bakanları'ndan Kırgızistan'da toplantı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Adalet Bakanları, Kırgızistan'ın tatil merkezi Çolpon-Ata kentinde bir araya geldi.

Kırgızistan Geçici Adalet Bakanı Maksatbek Esenaliyev'in başkanlığındaki toplantıya Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan adalet bakanları, Çin ve Hindistan adalet bakan yardımcıları ile Pakistan'ın Kazakistan Büyükelçisi katıldı.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı Nurlan Akkoşkarov'un da yer aldığı toplantıya Belarus, İran, Moğolistan ve Afganistan gözlemci olarak katıldı.

Toplantıda, uzun vadeli iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği anlaşmasının yanı sıra 2025 ŞİÖ Kalkınma Stratejisi doğrultusunda adalet bakanlıkları arasında iş birliğini geliştirilmesini öngören ortak bildiri imzalandı.

ÖRGÜT 1996 YILINDA KURULDU

Kırgızistan, Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığı'nı Çin'den haziran ayında devralmıştı.

ŞİÖ, 1996 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Çin ve Tacikistan ülkelerinin katılımıyla bölgesel güvenlik alanında iş birliğini öngören bir oluşum olarak ortaya çıkmıştı.