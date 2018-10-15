Sangeang Api Yanardağı faaliyete geçti

Endonezya'nın güneyindeki Sangeang Api Yanardağı'nın bu sabah yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sumbawa adasında bulunan Sangeang Api Yanardağı kül püskürtmeye başladı.

Yanardağdan püsküren küllerin yüksekliğinin 2,2 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer, yanardağdaki aktivitelerin incelendiğini, alarm seviyesinin 2 olduğunu duyurdu.

Adanın en aktif yanardağlarından biri olan Sangeang Api en son 2014 yılında faaliyete geçerek, 3 bin kilometrelik mesafeye kül saçması üzerine bölgede çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Hükümet, yanardağın çevreye yaydığı küllerin tehlike oluşturması ve bölgede tsunami ihtimaline karşı evlerini boşaltan binlerce kişinin barınması için geçici çadırlar kurdurmuştu.

Volkanik küllerin Avustralya’ya ulaşması üzerine, Darwin Uluslararası Havaalanı'ndaki uçak seferleri de iptal edilmişti.