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Sandıktan düğüne müthiş yolculuk

İstanbul’da yaşayan Ali Emre Ataman’nın Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yapacağı düğün İstanbul seçimleri ile çakışınca ortaya inanılmaz bir yolculuk hikayesi çıktı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
Sandıktan düğüne müthiş yolculuk

İstanbul’da yaşayan Ali Emre Ataman’nın Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yapacağı düğün İstanbul seçimleri ile çakışınca ortaya inanılmaz bir yolculuk hikayesi çıktı. Seçimden bir gün önce Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kına gecesinde davul çalan Ali Emre Ataman, gece İstanbul’a yola çıkarak seçimlerde Bayrampaşa’da oy kullandı. Akşam yapılacak düğüne yetişmek için stresli bir yolculuk yaşayan Ali Emre, düğün konvoyuna yetişerek gelin ile ilk dansına çıktı.


İstanbul’da dün yapılan seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. İstanbul’da ikamet eden Ali Emre Ataman’ın Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde yapılacak düğünü İstanbul seçimleri ile çakışınca ortaya heyecanlı bir yol hikayesi çıktı. Seçimlerden bir gece önce Yaylabayır’da kına gecesi yapan Ali Emre ve Hilal Ataman çifti gönüllerince eğlendi. Gelin ve damadın birlikte davul çaldığı o anların ardından damat Ali Emre Ataman, Yaylabayır’dan İstanbul’a oy kullanmak için yola çıktı. Çevresindekilerin ’Düğününe yetişemezsin, gitme’ demesine rağmen sandık için 800 kilometre yol kat eden Ali Emre Ataman, sabah Bayrampaşa Vatan İlkokulu’nda oyunu kullandı. Stresli bir yolculuk geçiren Ali Emre Ataman, hemen yola çıkarak 6 saat sonra kendi düğününe yetişti. Konvoyla Sındırgı turu yapan Ali Emre, eşi Hilal ile ilk dansını oyunu kullanmanın huzuru ile yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
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