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Sandıktaki göç fotoğrafları hikayeleriyle birlikte gün yüzüne çıkıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların geçmişte çekilmiş göç fotoğraflarını ve hikâyelerini içeren “Sandıktaki Fotoğraflar” adlı ödüllü yarışma düzenliyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:44
Sandıktaki göç fotoğrafları hikayeleriyle birlikte gün yüzüne çıkıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların geçmişte çekilmiş göç fotoğraflarını ve hikâyelerini içeren “Sandıktaki Fotoğraflar” adlı ödüllü yarışma düzenliyor. Yarışmayla birlikte en değerli göç hatıraları gelecek nesillere aktarılacak.


YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların göç ettikleri tarihlerde hatıralarını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına ödüllü yarışma düzenliyor. “Sandıktaki Fotoğraflar” isimli yarışmayla birlikte her coğrafyadan en değerli göç hatıraları gün yüzünce çıkacak. Tüm dünyaya açık olan yarışmaya başvurular, katılım formu doldurulmak ve e-posta, posta aracılığıyla veya elden teslim edilmek suretiyle kabul edilecek. Adayların katılım formunu doldurarak “[email protected]” mail adresine fotoğraf ve hikayeleri yollaması gerekiyor.


Yarışmaya gönderilen uygun formattaki fotoğraf ve hikâyeler, seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra dereceye girenler ödüllendirilecek. Şartnamede yer alan katılım koşullarına uymayan başvurular, değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Yarışmaya son katılım tarihi ise 15 Ağustos olarak belirlenirken, seçici kurul toplantısı ile ödül töreni ise 2019 yılı içerisinde ilan edilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgiye www.ytb.gov.tr adresinde ulaşılacak.


“Göç” temalı yarışmaya dünya genelinde her coğrafyadan soydaş ve vatandaşların göç fotoğraf ve hikayeleri ile katılımı mümkün. Eski fotoğrafların ve bu fotoğraflara ilişkin hatıraları içeren hikayelerin değerlendirileceği yarışmada, seçici kurulun değerlendirmesi sonrasında başarılı bulunan fotoğrafların sahiplerine törenle “göç özel onur plaketi” verilecek. Ayrıca profesyonel fotoğraf makinası, tablet bilgisayar gibi ödüllerin verileceği yarışmada dereceye giren fotoğraflar “Unutulmayan Göç Hatıraları” sergisinde sergilenecek. Dereceye giren tüm fotoğraf ve hikâyeler için özel baskı bir kitap yayını da kamuoyu ile paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:44
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