ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sandıktan güçlü bir iradeyi çıkarmamızla birlikte göreceksiniz, Türkiye'nin sandıktaki iradesini değiştirmek isteyen, Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen, sizin iradenizi gasbetmek isteyen, Türkiye'ye size rağmen içeride ve dışarıda bazı politikaları dayatmak isteyenlerin hepsi o sandıkta yenilecekler, o sandığa gömülecekler." dedi.

Çelik, AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin Tellidere Caddesi'ndeki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'a az bir süre kaldığını söyledi.

Seçimlerde Adana'da şimdiye kadar aldıkları oylardan çok daha fazlasını alacaklarını ifade eden Çelik, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk yerel seçimlere gidildiğini hatırlattı.

Çelik, yeni sistemdeki ilk yerel seçimlerin milletin teveccühüyle, vatandaşların sandığa imzasını koymasıyla, en büyük başarının ortaya çıkmasıyla, Türkiye'nin önünde bundan sonra yapılacak işler için son derece verimli zamanlar, güçlü hükümet, güçlü toplum yapısı ve istikrarın bir kere daha teyit edilmiş olacağını söyledi.

Yerel seçimleri başarıyla gerçekleştirdikten sonra Ankara'da güçlü hükümet ve Türkiye'nin her tarafında güçlü yerel yönetimlerle yeni dönemde şimdiye kadarki bütün kazanımları koruyarak yepyeni başarılara hep beraber koşulacağına dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüyorsunuz, Türkiye'nin yapılamaz dediklerini nasıl yaptığını, aşılamaz denilen engelleri nasıl aştığını, önüne çıkarılan tuzakları nasıl bozduğunu hep beraber görüyoruz. Terör örgütleriyle saldırıyorlar, terör örgütleriyle yaptıkları saldırıya Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile cevap veriyoruz. Ülkemizin güvenliğinin korunması için, vatandaşımızın hayatını tehdit eden terör örgütleriyle mücadele etmek için en güçlü iradeyi sizin ortaya koyduğunuz bu destekle birlikte koyuyoruz. Aynı şekilde Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için, Türkiye'ye içeride ve dışarıda bazı politikaları kabul ettirmek için yaptıkları birtakım ekonomik saldırıları, birtakım siyasi saldırıları da sizden aldığımız güçle, sizin verdiğiniz destekle bertaraf ediyoruz.

31 Mart yerel seçimlerinde en güçlü tablonun ortaya çıkmasıyla ülkemize saldıranlara da en güçlü cevabı hep birlikte vermiş olacağız."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden beri arka arkaya bir sürü saldırıyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Çelik, her birini bertaraf ettiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesini sağladıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu sistem içinde Cumhurbaşkanı'nın bütün dünya demokrasileri içinde çok güçlü bir oyla işbaşına gelmesini sağladınız. Şimdi sırada ne var? Bütün Türkiye'de, Adana'da ve Seyhan'da tekrar aynı başarıya imza atmak var. Şimdi yapmamız gereken hem içerideki bu saldırılara hem dışarıdaki saldırılara cevap vermek için önümüze sandık geliyor. Sandıktan güçlü bir iradeyi çıkarmamızla birlikte göreceksiniz, Türkiye'nin sandıktaki iradesini değiştirmek isteyen, Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen, sizin iradenizi gasbetmek isteyen, Türkiye'ye, size rağmen içeride ve dışarıda bazı politikaları dayatmak isteyenlerin hepsi o sandıkta yenilecekler, o sandığa gömülecekler."

- "31 Mart'ta sandıkta cevap vereceğiz"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröre cevap verildiğini hatırlatan Çelik, "Ülkemize ekonomik saldırı gerçekleştirmek isteyenlere işte sizin burada yaptığınız gibi birlik, beraberlik içinde bu dayanışmayla cevap verdik. Şimdi içeride ve dışarıda bazı politikaları Türkiye'ye dayatmak isteyenlere, Türkiye'nin yönünü değiştirmek isteyenlere, Türkiye'nin bağımsız politikalarına ipotek koymak isteyenlere de 31 Mart'ta sandıkta cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Adana ve Türkiye'nin her tarafında 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın renklerinin görüleceğini kaydetti.

Özellikle Fikret Yeni'ye destek vererek Seyhan'ı büyük bir köy olmaktan kurtaran, yepyeni projelere, vizyona kavuşturan ilk adımı atmış olacaklarını belirten Çelik, Fikret Yeni'nin Seyhan için çok önemli projelerinin bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin her tarafına vurdukları damgayı geçmiş yıllarda Seyhan'a da vurduklarını vurgulayan Çelik, araya giren dönemlerin Seyhan'ın geriye gitmesine yol açtığını, şimdi yeni dönemde Seyhan ile belediyecilik hizmeti açısından yeniden buluşacaklarını, aynı güç ve azimle yollarına devam edeceklerini söyledi.

- "Türkiye'nin milli çıkarlarını her yerde korumaya devam edeceğiz"

Çelik, "Karşımızdaki ittifakın ne yaptığına baktığınızda, neyi gerçekleştirmek istediğine baktığınızda bunun aynı zamanda sıradan bir yerel seçim olmadığı da görülüyor." dedi.

"Ne istiyorlar?" diye soran Çelik, şunları ifade etti:

"Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin başında olmasın istiyorlar. AK Parti zayıflasın istiyorlar. Cumhur İttifakı yenilsin istiyorlar. Niye? Çünkü Türkiye'nin geleceği için bir vizyonları yok. Bakın geçenlerde 'Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını koruyacağız, buna göz dikmeye çalışan Yunanistan'a ve Rum kesimine müsaade etmeyeceğiz.' dediğimizde Yunanistan'dan ve Rum kesiminden önce cevap CHP milletvekilinden geliyor. 'Orada ne işimiz var?' diyor. İşte ben de söylüyorum, orada ne işimiz var? Bu milletin çıkarları için oradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin çıkarları için oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin milli çıkarlarını her yerde korumaya devam edeceğiz. Her yerde aynı güç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Hem Türkiye'yi büyüteceğiz hem Türkiye'nin ekonomisini daha iyi yerlere getireceğiz hem de aynı zamanda belediyelerde vatandaşımıza çok daha güzel hizmetler sunacağız.

Bunun için sizin bu birlik ve beraberliğinizi her yerde korumanıza ihtiyacımız var. Başkaları başka güçlerden medet umabilirler, başkaları yabancı güçlere sırtlarını dayayabilirler, bazıları Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir problem çıktığı zaman hemen o yabancı devletten yana olabilirler. Onlar başka arayışların içinde olabilirler, bizim ise tek bir şeye ihtiyacımız var, sizin desteğinize ihtiyacımız var."

Çelik, 31 Mart seçimleri için ev ev dolaşılması tavsiyesinde bulundu.

- "Tek yapmak istedikleri şey kaos çıkarmak, istikrarsızlık üretmek"

31 Mart seçimlerine gidilirken muhalefetin mesnetsiz saldırılarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Çelik, "Ne Seyhan ne Adana için ne Türkiye'nin herhangi bir yeri için herhangi bir vizyonları, projeleri yok. Tek yapmak istedikleri şey kaos çıkarmak, istikrarsızlık üretmek. Seyhan, bu mahallemiz, bu ittifaka, bu karşımızdaki kaos ittifakına, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlere, kaos çıkarmak isteyenlere, Türkiye'nin geri gitmesini isteyenlere asla müsaade etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Seçim bürosunun açılışının ardından Çelik, babası Ümit Büyükiz'i kaybeden MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.