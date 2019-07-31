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Sandıklı’da trafik kazası, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
Sandıklı’da trafik kazası, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Emine Y. idaresindeki 03 EZ 281 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Emine Y., ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olası bir duruma karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.


Çekici yardımı ile şarampole düşen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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