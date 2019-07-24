0553 313 94 23

Sandıklı’da tenekecilik mesleğinin son temsilcisi

Sandıklı’da atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli ürünler ortaya çıkaran Erol Özcü, tenekecilik mesleğinin son temsilcisi olarak çalışıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
Sandıklı’da tenekecilik mesleğinin son temsilcisi

Sandıklı’da atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli ürünler ortaya çıkaran Erol Özcü, tenekecilik mesleğinin son temsilcisi olarak çalışıyor.


Sandıklı’da seyyar olarak tenekecilik yapan 75 yaşındaki Erol Özcü, atık malzemeleri değerlendirerek sıvı yağ, zeytin ve peynir tenekelerinden litrelik ölçü kabı, huni yaparak satıyor. Bu şekilde hem atık malzemeleri değerlendiren hem de tenekecilik mesleğinin son temsilciliğini yapan Erol usta bir zamanlar Sandıklı’da dört tane tenekeci olduğunu anlatarak, "İşlerimiz çok iyi idi ve yemek yemeye bile zaman bulamazdık. Naylon çıktı bizim meslek öldü"


Erol usta, tenekeciliğe 11 yaşında babasını yanında başladığını yaklaşık 65 yıldır bu işi yaptığını anlattı. 40 yıldan fazla dükkânı olduğunu daha sonra dükkânı kapatıp aynı yerde 20 yıldır da seyyar olarak tenekecilik yaptığını anlatan Erol Özcü, bu çarşının verdiği bir alışkanlığı olduğunu söyledi.


Erol Özcü, basit düzenek ve el aletleri ile atık malzemelerden litre kablarını ve hunileri yaklaşık 2 saat içerisinde üretebiliyor ve bu litre kaplarını kuyumcu hassasiyeti ile ölçerek bir litre, iki litre, beş litre olarak ayarlıyor.


Müşterilerden Ahmet Baştuğ, Erol amcadan litre kapı, huni aldığını söyleyerek el yapımı bu malzemelerin daha dayanıklı olduğunu belirtti Baştuğ, bunları köyünde traktöre, biçerdövere yağ katmak için kullandığını anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sıfır Atık'ta kelebek etkisi tasarlıyoruz"
    1. "Sıfır Atık'ta kelebek etkisi..
    2. "Lozan, Türkiye'nin tapu senedidir"
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına 4..
    4. Aydın’da Basında Sansürün..
    5. Şanlıurfa'da otomobil devrildi!..
    6. Elazığ Belediyespor eski kalecisini..
    7. Masat Köyü Yayla Şenlikleri düzenlendi
    8. Türk öğrenciler Karadağ'da tecrübe..
    9. İntihar eden şahsın annesi: Bugün..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Atilla ile..
    11. Her gün balkonda kuşların yolunu..
    12. 100. Yılında Erzurum Kongresi..
    13. Komando gibi tırmanıp, suda yürüyüş..
    14. Promosyon alıcıları Promexpo Fuarı'nda..
    15. Akdamar Kilisesi fotoğraf sergisi Aya..
    16. ABD'ye F-35 darbesi! İki ülke üretim..
    17. "İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle..
    18. TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
    19. (Özel) Eski sevgilisini ve annesini..
    20. Türkiye Belediyeler Birliğinden..
    21. Beykoz’da sokak hayvanları yuvasız..
    22. İran'dan ABD'ye yeni mesaj: Hazırız
    23. Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı
    24. Ceza kesen polise tuhaf tepki:..
    25. TUSAŞ'tan yapay zeka yatırımı
    26. AB'de 'göçmenleri paylaşma' tartışması
    27. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James..
    28. İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda hak..
    29. Başkan Boyacı: "Dijital medya da..
    30. Gizemfrit’ten engelsiz yaşama destek
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi