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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün kandil mesajı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Miraç Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

02 Nisan 2019 Salı 17:42
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün kandil mesajı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Miraç Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Mustafa Çöl mesajında; “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç gecesidir. Miraç yükseliştir, insanın nefsi duygularından, kötü düşüncelerinden arınarak yüce makamlara yükselişini temsil eder. Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. İnsanlarımızı birbirine yakınlaştırıp kaynaştıran, saygı, sevgi ve muhabbet bağlarını daha da sağlamlaştıran böyle mukaddes günler, tüm dünya insanlarının barış,dostluk ve sevgi ilişkilerinin de artmasına vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle bu önemli gecenin tüm insanlığa rahmet, sevgi, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyor, bütün hemşehrilerimizin ve islam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:42
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