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Oy verme işlemi bitti ve İmamoğlu açıkladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2019 Pazar 18:11
Oy verme işlemi bitti ve İmamoğlu açıkladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

''Güzel bir seçim ortamı geçiyor''

Konuşmasına "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diyerek başlayan Ekrem İmamoğlu, “Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim yaşayacağız, günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum. Dileğimiz budur. Öncelikle şunu ifade edeyim. Güzel bir seçim ortamı geçiyor" dedi

''Hayırlı olsun''

"İstanbul genelinde bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız bir şekilde neticelenmesini diliyoruz" diye konuşan İmamoğlu, "Tabi özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bilgi almasını İstanbul'da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Bu yönüyle özellikle ifade edelim ki İl başkanlığımızın başta olmak üzere vatandaşlarımızın da katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anada il başkanımız ve biz de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Güzel sıkıntısız problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbul’umuza ve Türkiye’mize hayırlı olsun. Koordinasyon merkezindeyiz. Tabi ilgi duyduğumuz yerler olabilir. Kontrol edeceğimiz alanlar olabilir. Buradayız. İl başkanımızla yan yanayız. Omuz omuzayız" ifadelerini kullandı.

''Seçime katılım oranı yüksek''

Kaftancıoğlu ise, "10 milyon 560 bin 958 seçmeni bulunan İstanbul’umuzun şu anda ki sahadan aldığımız verilere göre seçime katılım oranı oldukça yüksek görülüyor. İlerleyen saatlerde netleştikçe katılımla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle İstanbul'da oy veren ve seçime katılan ve sandık başlarında görev yapan bütün görevlilerimize İstanbul özelinde seçimin oldukça sakin huzurlu geçmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ama memleketin kimi bölgelerinden bir takım ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucunun ve oyun bir insan canından daha önemli olmadığının altını çizerek hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" dedi.

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 18:11
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. CHP
  3. Seçim
  4. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

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