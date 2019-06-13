Sandıkı’da oturma banklarına zarar verildi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen banklara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen banklara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde yapıldığı düşünülen olayda bankların vidaları sökülerek tahtalarına hasar verildi. Sabah durumu fark eden vatandaşlar ve esnaflar tepki göstererek "Özellikle yaşlılar buralarda dinleniyor. Bütün halkımız bundan yararlanıyordu. Bunun kime nasıl zararı olabilir? Daha yeni yerleştirildi bunlar buralara. Faillerinin kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Olayı duyan belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bankları kısa sürede tamir etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.