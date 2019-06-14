Sandık kurulu seçmen üye ücreti 2019 31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olan yüzlerce kişi sandık görevlisi ücreti aldı. YSK tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak 23 Haziran seçimlerinde görev alacak Sandık kurulu seçmen üyeleri, 23 Haziran sandık kurulu seçmen üye ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 23 Haziran sandık görevlisi ücretleri. Sandık kurulu seçmen üye ataması, sandık kurulu seçmen üye ücreti 2019, sandık kurulu seçmen üye ücretleri ne zaman ödenecek, sandık kurulu seçmen üye sorgulama, YSK sandık görevlisi sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi olan yüzlerce kişi sandık görevlisi ücreti aldı. YSK tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak 23 Haziran seçimlerinde görev alacak Sandık kurulu seçmen üyeleri, 23 Haziran sandık kurulu seçmen üye ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 23 Haziran sandık görevlisi ücretleri. Sandık kurulu seçmen üye ataması, sandık kurulu seçmen üye ücreti 2019, sandık kurulu seçmen üye ücretleri ne zaman ödenecek, sandık kurulu seçmen üye sorgulama, YSK sandık görevlisi sorgulama işlemleri nasıl yapılır? YSK sandık görevlileri ücretleri ne kadar? Başkan ve Üyeler 261,00 TL Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL YSK sandık başkanı ve üyelerin ücretleri Başkan 124,00 TL Üye 115,00 TL Seçim kurulu ücretleri Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

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