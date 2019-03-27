Sandık kurulu başkanlarına eğitim

31 Mart Yerel seçimlerinde görev alacak olan sandık kurul başkanlarına eğitim verildi.

İlçe Seçim kurulu görevlileri tarafından sandık başında görev yapacak olan kamu görevlilerine seçim günü dikkat edilmesi gereken kurullar anlatıldı. Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşen eğitimi İlçe Seçim Kurulu görevlileri Mehmet Şar ve Özcan Kılınç verdi.

Sandık kurullarının görev yetkilerin neler olduğu, görevlinin yapması gerekenler, dikkat etmesi gereken hususlar ile ilgili konular tek tek anlatıldı.

Seçim günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kurul başkanlarına, görev ve yetkilerin yer aldığı kitapçık verildi.