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Sandık hırsızlarının alternatif 23 Haziran planı: Kaos çıkarmak

Hukukçu Cem Kaya, sandıkta yapılan oy hırsızlığının müthiş organizeli bir işlem olduğunu belirterek, "23 Haziran gecesi Binali Yıldırım kazanırsa 31 Mart’ta oyları çalan güç hukuki bir kaos çıkarmak isteyebilir" açıklamasında bulundu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:45
Sandık hırsızlarının alternatif 23 Haziran planı: Kaos çıkarmak

Türkiye'nin iradesini sandığa yansıttığı 31 Mart seçimlerine fitne fesat karıştırılarak oyların çalındığı ortaya çıkarılmış, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da bu usulsüzlüğü fark edip İstanbul'da seçimlerin 23 Haziran'da tekrar yapılmasına karar vermişti. YSK'nın verdiği bu karara karşı çıkarak hukukun üstünlüğüne saygı duymayan CHP de, Türkiye karşıtlarının ekmeklerine yağ sürerek ülkemizi yangın yerine çevirmek istiyor.

Milat Gazetesi'ne verdiği röportajda seçimde yapılan hırsızlığı ve YSK'nın verdiği kararı değerlendiren Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya, 31 Mart’tan sonra YSK tarihinde görülmeyen bir hukuki serüven başladığını ifade ederek, “AK Parti ve MHP’nin başvurusu üzerine 39 ilçede son derece sıkıntılı oy sayım döküm işlemi yapıldığı görüldü. Geçersiz oylarla birlikte tüm oyların sayılması yönünde İlçe Seçim Kurulları tarafından kararlar alındı. 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece geç saatlerde CHP’nin apar topar adliyenin kapalı olduğu bir saatte İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurusu üzerine derhal oy sayım döküm işlemlerinin durdurulmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

"8 buçuk milyondan 300 bini sayılabildi"

8 buçuk milyon oydan neden sadece 300 bin oyun sayıldığı konusuna da değinen Cem Kaya, “İl ve İlçe Seçim Kurulları bu hususta tedbir kararı veremez. YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel’in müracaatı üzerine 11’de 11 ittifakla YSK, İl Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu bu kararı kaldırdı fakat geçersiz oyların tamamının sayılmasına, tüm oylarla ilgili olarak sayım talebinin de durdurulmasına karar verdi. Böylelikle 8 buçuk milyondan sadece 300 binlik geçersiz oy sayılabildi” dedi.

800 bin oyda 16 bin oyun erimesi durumunda 8 buçuk milyon oyda çok büyük bir farkla AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını belirten Avukat Kaya, "Önce İl Seçim Kurulu kararı, ardından YSK’nın tedbiren durdurma eksik kararı durumu bu noktaya getirdi." açıklamasında bulundu.

CHP'nin mazbata gaspı

Sandık hırsızlığına itiraz sürecinde verilen kararlara daima karşı çıkan, milletin iradesini gasp etmeye çalışan CHP'nin tarihindeki mazbata gaspına ışık tutan Avukat Cem Kaya, 1963 yerel seçiminde CHP adayı Haşim İşcan’la Adalet Partisi Avukat Nuri Erdoğan’ın seçime girdiğini ifade ederek, "Adalet Partili Nuri Erdoğan seçimi farkla kazanmasına rağmen CHP itiraz etti, mazbatayı CHP adayı İşcan’a verdirdi. Gerekçesi de avukatlıktan istifa eden Erdoğan’ın istifayı kendi kurumuna vermediği bahanesiydi. Seçimi iptal ettirip mazbatayı İşcan’a verdiren CHP’ye göre mazbatayı kendi adayı alınca hukuk, YSK var, seçim iptal ettirilip yeniden seçime gidilince yok” dedi.

"Yedek planları, kaos çıkarmak"

31 Mart’ta sandıkta yapılan oy hırsızlığının FETÖ ve PKK’nın da ötesinde yine onların lehine müthiş organizeli bir işlem olduğunu ifade eden Cem Kaya, “15 Temmuz’da yapmak isteyip de başaramadıklarını sandık darbesiyle yaptılar. 23 Haziran gecesi Binali Yıldırım kazanırsa 31 Mart’ta oyları çalan güç hukuki bir kaos çıkarmak isteyebilir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:45
  1. 31 Mart seçimleri
  2. YSK
  3. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  4. Milat Gazetesi
  5. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya
  6. YSK tarihi
  7. CHP
  8. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Binali Yıldırım
  9. Sandık hırsızlığı
  10. Avukat Cem Kaya
  11. 1963 yerel seçimi
  12. CHP adayı Haşim İşcan
  13. Adalet Partisi Avukat Nuri Erdoğan
  14. FETÖ
  15. PKK
  16. 15 Temmuz
  17. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • MuratMurat18 dk önce
    Gezinin ve fetönün p...,lerinidhkpc pkk ypg pyd p....lerini de bekliyoruz cehapenin kancık mutlu azınlığınıda bekliyoruz eedoğanın evde zor tutuyorız 15 temmuzda sadece vatan için bayrakla sokağa inen bizler atm ve makarna kuyruklarında bekleyenlere tampon yapmak için bekliyoruz müslüman bir kere ölür onuda bilir ama münafık her saniye ölümü unutur ama karşılaştığında kaçacak yer yoktur habbu arada öyle 80 darbesi öncesi gibide değil mesele hedef belli imha ve itlaf edilecek kesim belli denemesi bedava
  • SavasSavas19 dk önce
    Halen sandik hirsizlari diyosunuz utanin yahu. Ysk hirsizlik demedi ayni insanlari tekrar gorevledirdiler eee nerde hirsizlik
  • ipin ucu ve acizlikipin ucu ve acizlik19 dk önce
    ya, resmi hırsızlık zanlısı olarak davaları devam eden ysk görevlilerinin, aynı görevlerde kalmalarına karar verilmesi, garabetine ne demeli..kafalarda soru işareti bırakmaya ve bahsedilen kalkışmaya zemin hazırlamak değil mi !!! organize ipin ucu nereye gidiyor..bile bile lades, 160 milyon göz göre göre, gelen belalardan kurtulamayacak kadar aciz olmak böyle bir şey demekki
  • EytEyt20 dk önce
    Eyt biz yokuz chp enaz 200 bin le 500 bin oy farkla alacak istanbulu...... Eyt olmadan asla ..... sizde bunu göreceksiniz istânbul giderse peşine detürkiye gidecek eyt
  • AlpAlp22 dk önce
    DEVLETİMİZ GEREĞİNİ YAPMALI, GÖZ AÇTIRMAMALI. BATI YALTAKÇILARINA, BATININ BU DURUMDA YAPTIĞIMUAMELEYİ YAPMALIYIZ. MERHAMET YOK...
  • SelmanSelman28 dk önce
    Yahu bu ulkedeki batil ehlinden korkuyormus gibi, ikide bir bu konu uzerine haber yapıp durmayin! Birakin, yiyorsa ciksinlar sokağa! Ozellikle chp ve pkk. Subhan Allah. Asil sabreden bizleriz bu zindiklara yıllardır. Insa Allah alayi dökülür sokaklara da goruruz ne olacağını! HasbinAllah ve nimel vekil.

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