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Sandık, hasta ve engellilerin ayağına gitti

Ağrı'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle hasta ve engelli vatandaşlar, görevlilerce evlerine götürülen sandıkta oy kullandı- 79 yaşındaki hasta vatandaş Türkan Murat:- "Duygulandım anlatamıyorum. Ağlamam geldi. Eskiden gidip okulda oy kullanıyordum, sonrada gelip evimin işlerini yapıyordum. Sağ olsunlar şimdi eve gelip sandığı kurdular, ben de oyumu kullandım"

31 Mart 2019 Pazar 10:35
Sandık, hasta ve engellilerin ayağına gitti

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) okullarda kurduğu sandıklarda gidip oy kullanamayan hasta ve engelli vatandaşlar, görevlilerinin evlerine getirdiği sandıkta oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

YSK tarafından görevlendirilen görevli personel ve beraberindeki polis ekipleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla kentin farklı mahallelerinde bulunan hasta ve engelli vatandaşların evlerine gitti.

Önceden oy kullanmak için YSK'ye başvuruda bulunan 5 vatandaş, görevlilerce evlerine getirilen 8 bin 801 numaralı sandıkta oy kullandı.

Evinde oy kullanan 79 yaşındaki hasta vatandaş Türkan Murat, okula gidemediği için oy kullanmak için başvuruda bulunduğunu ve bu uygulamadan çok mutlu olduklarını söyledi.

Evde oy kullandığı için çok duygulandığını anlatan Murat, şöyle konuştu:

"Yaşlıyım, yürüyüp okula gidemiyorum. Hasta döşeğimdeyim. Allah razı olsun, memurlar eve geldiler. Oyumuzu kullandık. Hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun. Çok memnun oldum. Duygulandım anlatamıyorum. Ağlamam geldi. Eskiden gidip okulda oy kullanıyordum, sonrada gelip evimin işlerini yapıyordum. Sağ olsunlar şimdi eve gelip sandığı kurdular, ben de oyumu kullandım."

Kentte, bazı engelli ve hastalar da görevlilerce evlerine götürülen sandıkta oy kullanma imkanı buldu.



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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:35
  1. 31 mart 2019 mahalli idareler seçimi
  2. Ağrı
  3. Ağrı'Da hasta ve engelliler
  4. sandık hastaların evine gitti

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