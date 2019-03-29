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Sandık görevlilerine eğitim

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi Malatya’da görev yapacak sandık görevlilerine eğitim verildi.

29 Mart 2019 Cuma 16:49
Sandık görevlilerine eğitim

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi Malatya’da görev yapacak sandık görevlilerine eğitim verildi.


Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitimde YSK yetkililerince, görev alacak görevlilere seçim günü nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlana sandık eğitiminin yer aldığı sinevizyonun da gösterildiği toplantıda vatandaşların oy kullanırken nelere dikkat etmeleri ve nasıl davranmaları konusunda da bilgiler verildi.


561 bin 708 seçmen oy kullanacak


Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında ilk kez yapılacak olan yerel seçimlerde Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve muhtarlık seçimi yapılacak.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Malatya’da 561 bin 708 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana Malatya’daki seçmen sayısı 37 bin 496 artarken Malatya’da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azalarak 2 bin 86 oldu.


Malatya’da seçim günü toplamda 4 bin 404 kolluk kuvveti görev yapacak. Bunlardan 2 bin 550’si emniyet personeli, bin 854’ü ise jandarma personeli.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:49
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