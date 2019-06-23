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Sandık görevlileri böyle "sandık yemini" etti

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde görevli olan sandık görevlileri oy verme işlemi başlamadan önce "sandık yemini" etti.

23 Haziran 2019 Pazar 09:51

Bugün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçiminde görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde okullara geldi.

Zarf ve pusulalar kontrol edildi

Oy kullanma işlemi için son hazırlıklarını yapan görevliler zarflar ve pusulalar tek tek sayılıp mühürlerini kontrol etti. Görevliler hazırlıkların ardından sandık yemini etti.

Sandık görevlilerin yemini ise şöyle:

“Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 09:51
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  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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