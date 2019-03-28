İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, pazar günü 15 milyon İstanbullunun geleceği için karar verileceğini belirterek, "Bu gelecek hepimizin. Kadınlarımız, yavrularımız, yaşlılarımız, çalışanlarımız ve İstanbul'da yaşayan herkes için 'Benim de söyleyecek sözüm var' diyen bütün hemşehrilerimizi, pazar günü sandık başına gitmeye çağırıyorum. Sandık, demokrasinin tecelli ettiği yerdir. Orada fikrimizi, söyleyeceğiz daha sonra da hesap soracağız." dedi.

Seçim çalışmalarını Başakşehir'de sürdüren Yıldırım, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Dolapdere Sanayi Sitesine ziyarette bulundu, burada işçilerle sohbet etti.

Burada konuşan Yıldırım, üretmek ve insanlara istihdam sağlamanın kazançların en güzeli olduğunu söyledi.

75 gündür İstanbul'u sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp insanlara projeleri hakkında bilgi verdiğini dile getiren Yıldırım, "Nihayet karar vaktine yaklaştık. İki günümüz var. İki gün sonra seçim olacak. İstanbul'un yöneticilerini seçeceğiz. Başakşehir'in başkanını, meclis üyelerini ve muhtarlarını seçeceğiz. Yani İstanbul'un ve 39 ilçesini Cumhuriyetimizin 100. yılına ve 2023'e taşıyacak kadrolara karar vereceğiz." diye konuştu.

İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet'in, "İş, şehir imar etmektir ama daha önemlisi içindeki insanları mutlu etmektir." dediğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim de amacımız, sadece şehir imar etmek değil, o şehirde yaşayanları mutlu etmektir. Bunu, 16 sene Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye'de yaptık. Ülkenin her köşesine hizmet götürdük. İstanbul'un seçimini yapıyoruz. 15 milyon hemşehrimizin geleceğine karar veriyoruz. Bu gelecek hepimizin. Kadınlarımız, yavrularımız, yaşlılarımız, çalışanlarımız ve İstanbul'da yaşayan herkes için 'Benim de söyleyecek sözüm var' diyen bütün hemşehrilerimizi, pazar günü sandık başına gitmeye çağırıyorum. Sandık, demokrasinin tecelli ettiği yerdir. Orada fikrimizi, söyleyeceğiz daha sonra da hesap soracağız."

Yıldırım, sanayi sitelerinde çalışan esnafın kazanacağı her kuruşun insanlara, aş ve iş olarak geri döndüğünü dile getirerek, "Bunu görmemezlikten gelmeyiz. Başakşehir'de alnının teriyle kazancını elde eden 300 binden fazla insan var. Bu sanayi sitelerinde, bir milyondan fazla insana aş, iş sağlanıyor. Dört metro hattı, Başakşehir'e gelecek. Buradaki esnaf, buradaki sanayi tesisleri işlerini çok daha fazla büyütecekler. Böylece daha çok fazla insana iş sağlayacaklar. Şimdiye kadar sorunları torunlara bırakmadık. Dağ gibi sorunları, hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Geçmişte sanayi sitelerinde büyük çilelerin çekildiğini, pek çok hususta büyük sıkıntıların yaşandığını belirten Yıldırım, "Şimdi, tüm Türkiye'de kaymak gibi yollar, cillop gibi otobüsler var. Bunlar sizin sayenizde. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Mührü gümbür gümbür, Yasin Kartoğlu için vuruyor, finali de Binali ile tamamlıyoruz." dedi.

Karar vermenin güç olmadığını, tereddüt geçirenlerin adayların geçmişlerine ve yaptıklarına bakmalarının yeterli olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, sanayi işçilerinden destek istedi.

Yıldırım, Dolapdere Sanayi Sitesi'nin çalışanları tarafından yapılan ve üzerinde "Gen Otomobili" yazan iki aracı da inceledi.

Buradaki programın ardından Binali Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa da hitap etti. Yıldırım, vatandaşlara pazar günü sandık başına giderek oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.



