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Sandık başındaki saldırının 4 şüphelisi yakalandı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge’de oy verme işlemi sırasında 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

31 Mart 2019 Pazar 16:09
Sandık başındaki saldırının 4 şüphelisi yakalandı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge’de oy verme işlemi sırasında 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili 4 kişinin yakalandığını açıkladı.


Valilik binasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, “Pütürge ilçemize bağlı Bölünmez Mahallesi’nde saat 10.00 civarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırmak konusunda çıkan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız da hafif şekilde yaralandı. Bu olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şahıs olayın akabinde jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmışlardır. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bizzat yürütülüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum” dedi.



"Herkes sağduyulu davranmalı"


Vali Baruş, siyasi parti temsilcileri ile bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, “Bu toplantı neticesinde ortak değerlendirmemiz herkesin sağduyulu davranması. Herkes bu sağduyulu davranışı gösterirse bu süreci sükunet içerisinde atlatırız. Herkesi dikkatli konuşmaya ve davranmaya davet ediyoruz. Şu anda gerginliğin devam etmemesi için gerekli her türlü tedbiri aldık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:09
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