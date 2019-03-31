Sandık başında sıra beklerken kalp krizi geçirdi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sandık başında oy kullanmak için sıra beklerken kalp krizi geçiren yaşlı kadın yaşamını yitirdi.31 Mart 2019 Pazar 15:26
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi'ndeki okulda sandık başına giden Şirin Ay (71), oyunu kullanmak için beklediği sırada fenalaştı.
Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ay'ın cenazesi otopsinin ardından Çatalözü Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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