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Bu nasıl olabiliyor? Sandığa habersiz ve kritersiz atama

Sandık kurullarında yaşanan usulsüzlükler nedeniyle yenilenen İstanbul seçiminde, parti üyesi olmayan, herhangi talep ve başvuruda bulunmayan vatandaşlar "sandık kurulu seçmen üyesi" olarak görevlendirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 08:28
Bu nasıl olabiliyor? Sandığa habersiz ve kritersiz atama

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sandık kurullarındaki usulsüz oluşumu gerekçe göstererek iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili şimdi de sandık kurullarındaki ‘Seçmen üye’ tartışması yaşanıyor.

YSK tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak 23 Haziran seçimlerinde, herhangi bir talep, başvuru veya parti üyesi olmadıkları halde bazı vatandaşlar ‘sandık kurulu seçmen üyesi’ olarak görevlendirildi. Bu kişiler görev aldıklarını, polislerin getirdiği tebligatlardan öğrendi. YSK yetkilileri bu uygulamayı, ‘siyasi partilerin sandık kurullarında görev alacak üye listelerindeki eksikliklerin, ilçe seçim kurulları tarafından, o sandık çevresindeki diğer seçmenlerden doldurulması’ olarak açıkladı. YSK yetkilileri, sandık kurullarının 2’sinin kamu görevlisi 5’i siyasi partilerin temsilcileri olmak üzere 7 kişiden oluştuğunu, ancak bazı siyasi partilerin eksik isim bildirmeleri nedeniyle, sandık kurullarının oluşumunda sıkıntı yaşanmaması için, o sandıkta oy kullanan seçmenler arasından ‘Seçmen üye’ görevlendirilerek, 7 kişiye tamamlandığını belirtti.

Okuma-yazma bilmeyen üye

31 Mart seçimlerinde sandık kurullarının usulsüz oluşturulması ile başlayan tartışmalar nedeniyle, vatandaşlar ise kendilerinden habersiz olarak sandıklarda görev verildiğini belirterek, hem YSK’yı hem de ilçe seçim kurullarını soru yağmuruna tuttu. Bazı vatandaşlar, polislerin getirdiği tebligatı teslim almazken, bazıları da ilçe seçim kurullarına başvurarak görev almak istemediklerine dair tutanak tutturdu. Seçmen listelerinden kura ile belirlenen ‘Seçmen üyelerden’ bazılarının ise okuma yazma bilmediği, çok genç veya çok yaşlı olması dikkat çekti.

Partiler: Kaygılanmayın

Öte yandan, kendilerine ‘seçmen üye’ tebligatı yapılan bazı vatandaşlar siyasi partilerin genel merkezleri ve İstanbul İl başkanlıklarını arayarak, konu ile ilgili detaylı bilgi almak istedi. Parti yetkilileri de vatandaşlara, “Tebligatlar tamamen hukukidir ve yasaldır. Kaygılanmayın” dedi.

Ne dediler?

İstanbul’da haberleri olmadan “sandık kurulu üyesi” olarak atananlar kara kara düşünüyor. Başakşehir’de oturan 25 yaşındaki Emin Özcan “İl Seçim Kurulundan aradıklarını ifade edip ‘tebligat gelecek, seçimde sandık kurulu seçmen üyesi olarak görevlisiniz’ dedikten sonra adres bilgisini doğruladılar. Önce, dolandırıcı mı, amacı ne diye şüphe duydum. Akabinde aynı numarayı aradım. Karakolda görevli polis memuru olduğunu söyleyen kimseyle karşılaştım. ‘Bu işlerden anlamadığımı, hiçbir siyasi partiye üye olmadığımı, politikayla ilgimin sadece bir defa oy kullanmaktan öteye geçmediğini’ anlattım ve bu görevi kabul etmeyeceğimi ifade ettim. Polis de ‘doğabilecek yasal sorumluluklarla yüzleşmeye hazırım’ notunu aldığını ifade edip kapattı. Mecbur muyuz, yasal sorumluluk nedir, cezası var mı yok mu, gitsem mi gitmesem mi, iyice keyfim kaçtı. Tebligat gelince itiraz edeyim dedim, ancak onu da sağlık gerekçesi dışında kabul edilmediğini söylediler” diye konuştu.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde oturan Muhittin Gökçegözoğlu da “İlçe seçim kurulundan bir belge geldi. Seçmen üye seçmişler. Ben 75 yaşındayım. İlkokul mezunuyum. Yirmi yıl kadar öncesine kadar sandık başında müşahitlik yapmışlığım oldu. Ama şimdi yaşım ve sağlığım itibarıyla sandıkta görev almam mümkün değil. Bu seçimi neye göre yapıyorlar bilmiyorum. Cezası da varmış diyorlar. İtiraz edeceğim” ifadesini kullandı.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:28
  1. İstanbul
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  5. 23 haziran
  6. Yüksek Seçim Kurulu

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  • neşet kuzeyneşet kuzey40 dk önce
    Endişe etmeyin. Biz Akpliler okumamış kesimin cahil kesimin verasetine güveniyoruz. Üniversite bitiren hayinoluyor. Ülkeyi biz ilkokul mezunları dünya devi süper güç yapacak. 2028 de türkiye şahşanacak .Ben ilkokul mezunuyum. İyi ki tahsil yapmadım. Şuan ülkeyi yönetebilirim

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