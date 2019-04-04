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Sandığa gömülen Kandil'in uzantısında iç hesaplaşma!

Batıda aday çıkarmayarak CHP adaylarına destek veren ve doğuda da sandığa gömülen Kandil'in uzantısı HDP'nin seçim sonrası farklı isimlerle yürüme kararı aldığı bilgisi geldi.

04 Nisan 2019 Perşembe 08:34
Sandığa gömülen Kandil'in uzantısında iç hesaplaşma!

31 Mart seçimlerinde doğu illerinde kayyumla kaybettiği belediyeleri geri almak için uğraşan HDP, birçok yerde sandığa gömüldü.

Kayyım atanan 96 belediyenin neredeyse yarısını kaybeden, Şırnak'ı kaybeden HDP'de kavga başladı.

Kandil'in uzantısı siyasetçiler HDP'de değişimin olması gerektiğini düşünüyor.

Pervin ile Sezai'nin koltuğu da tehlikede

HDP'nin yönetici kadrosundan birçok ismin önümüzdeki günlerde değişeceği bilgisi geldi. Eş Başkanlar Sezai Temelli ile Pervin Buldan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Ancak iddialara göre Temelli ile Buldan'ın bir sonraki kongrede adaylığını koymayacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 08:34
  1. Şırnak
  2. HDP
  3. Sezai Temelli

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