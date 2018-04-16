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Sanders: Başkan Amerikan güçlerinin eve dönmelerini istediği konusunda net

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net." dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:58
Sanders: Başkan Amerikan güçlerinin eve dönmelerini istediği konusunda net

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’de kalma konusunda ikna ettiği" yönündeki açıklamasına ilişkin, “Başkan, Amerikan güçlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net.” dedi.

Macron'un BFMTV ve Mediapart'ta canlı yayınlanan özel programda, “ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik.” açıklaması Washington’da tartışmalara neden oldu.

"DEAŞ’ı tamamen yok etme konusunda kararlıyız"

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, yaptığı açıklamada "ABD’nin (Suriye’deki) amacı değişmedi. Başkan, Amerikan kuvvetlerinin en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda net. DEAŞ’ı tamamen yok etme ve geri dönmesini engelleyecek koşulları oluşturma konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:58
  1. ABD
  2. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders
  3. Macron
  4. Suriye
  5. Anadolu Ajansı

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