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Sandalyeleri kafasının üstüne koyarak böyle çaldı

Denizli’de market bahçesinden sandalyelerin çalınması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
Sandalyeleri kafasının üstüne koyarak böyle çaldı

Denizli’de market bahçesinden sandalyelerin çalınması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, üst üste duran 5 sandalyeyi şahsın rahat tavırlarla kafasının üstüne koyup gitmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.


Olay, Merkezefendi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir şahıs oturmak için kullanılan 5 sandalyeyi gözüne kestirdikten sonra kafasının üstüne alarak ortadan kayboldu.Şahsın sandalyeleri çalarken hayli rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.


Hırsızın yabancı uyruklu olduğunu iddia eden market işletmecisi Güngör Şengün, sabah dükkana geldiğinde sandalyelerin orada olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra hırsızın marketin önünde bulunan 5 adet sandalyeyi çaldığını gördü. Güvenlik kameralarını izledikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşayan Şengün, “O gün biz de sabah 4 buçuğa kadar dükkan temizliği yapmıştık, o yüzden geç gittik. Sabah 6’yı 10 geçe bu olay olmuş. Bir tane şahıs geliyor, kendi eliyle koymuş gibi rahat bir şekilde alıp gidiyor. Bunların olmasını istemiyoruz. Bizim başımıza gelen başka bir arkadaşın başına gelmesin” dedi.


Olayın ardından Şengün’ün emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:45
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