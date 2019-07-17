Sandalyeden düşüp öldü Su deposu üzerindeki sandalyeden düşen 55 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde su deposunun üzerindeki sandalyede oturduğu sırada düşen 55 yaşındaki Tahsin Koç, hayatını kaybetti. Küçükhasbahçe Mahallesi'nde su deposunun üzerindeki oturduğu sandalyenin bir ayağı aniden kırılan Tahsin Koç, yaklaşık bir metre yükseklikten düştü. Kafasının üstüne düşen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Koç'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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