Aziz Sancar: Türkleri insandan saymıyorlar, saydıracağız
KKTC'de bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nde konferans veren Nobel Ödüllü Prof. Aziz Sancar, ''Ben Türküm ve benim şöyle bir düşüncem var. Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız” dedi.27 Nisan 2018 Cuma 11:55
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından da kabul edilen Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki konferansta, “Siyasetçi değilim, ama KKTC’nin her Türk’ün kalbinde özel bir yeri var. Ben Türküm ve benim şöyle bir düşüncem var. Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız” dedi.
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