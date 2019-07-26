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Sancaktepe’nin her mahallesi “Şenlik” dolu

Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği mahalle şenliklerinin ilki Veysel Karani Mahallesi’nde Başkan Şeyma Döğücü’nün de katılımıyla gerçekleşti.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:39
Sancaktepe’nin her mahallesi “Şenlik” dolu

Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği mahalle şenliklerinin ilki Veysel Karani Mahallesi’nde Başkan Şeyma Döğücü’nün de katılımıyla gerçekleşti.


9 Ağustos tarihine kadar ilçede bulunan 19 mahallede gerçekleşecek olan etkinlikte, İllüzyon gösterileri, Hacivat Karagöz orta oyunu, Nasrettin Hoca, Keloğlan, İbiş, jonklör ve Palyaço gösterileri başta çocuklar olmak üzere katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi.Patlamış mısır ile gazoz ikramının da yapıldığı şenlikte özellikle palyaçolar eşliğinde yüzleri rengârenk boyanan çocuklar eğlenceli bir akşam geçirdi.


Yaz Akşamı şenliklerinde katılımcılar nostaljik açık hava sinemasında keyifli zaman geçiriyor.


Sancaktepe’deyaz akşamlarınındolu dolu geçeceğinisöyleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, “Sancaktepe’ninher mahallesine; kültürel, sanatsal ve sportif bir etkinlik götürebilmek için çalışıyoruz. Başlattığımız Mahalle Şenlikleri ilebunun ilk adımlarını attık. Hemşehrilerimizin bu şenliklere yoğun ilgi göstermesi de bizleri sevindiriyor. Sancaktepe’li vatandaşlarımızın bu etkinliğe yoğun katılım gösterip çocuklarımızınsevincine, mutluluğuna ortak olması bizleri ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:39
  1. sanat
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