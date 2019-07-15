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Sancaktepeliler 15 Temmuz için tek yürek oldu

Sancaktepe halkı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
Sancaktepeliler 15 Temmuz için tek yürek oldu

Sancaktepe halkı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde de tek yürek oldu. Sancaktepe Milli İrade ve Demokrasi Meydanına, yağmura rağmen akın eden vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu. Etkinlik hakkında konuşan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Yapılanları unutturmamak için her yıl biliyorsunuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı olarak 15 Temmuz ilan edildi. Bu bizim için evlatlarımıza bırakacağımız en büyük birlik beraberlik nefesidir” dedi.


Sancaktepe Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlamak ve unutturmamak adına anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve birçok vatandaş katıldı. Yağan yağmura rağmen 7’den 70’e birçok Sancaktepeli, Türk bayraklarını ellerine alıp yağmurluk ve şemsiyelerle Sancaktepe Milli İrade ve Demokrasi Meydanına akın etti. Vatandaşlar, hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde de demokrasi nöbeti tuttu.Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz’da şehit olanlar yad edildi.



Etkinlik hakkında konuşan Başkan Döğücü, “Bu karanlık geceyi düşünen, tasarlayan, gerçekleştirmeye çalışanları lanetlemekle başlamak istiyorum. Bizim bu güzel memleketimize kastedenleri bütün milletimizle birlikte lanetliyoruz. Yapılanları unutturmamak için her yıl biliyorsunuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı olarak 15 Temmuz ilan edildi. Bu bizim için evlatlarımıza bırakacağımız en büyük birlik beraberlik nefesidir. Bu gece herkes bir tek söz ile bu milletin, bu memleketin tehlike altında olduğunu hissettiği andan itibaren hiç kimsenin müdahalesi olmadan, özgür iradesi ile sokaklara fırladı. Sadece bayrağını ve abdestini aldı yanına. İşte bu millet tıpkı Kurtuluş Savaşında, tıpkı daha önce bir bağımsızlık savaşlarında olduğu gibi 15 Temmuz’da da bayrağına, iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Biz de Sancaktepe olarak bu geceyi unutturmamak adına, yarın Cumhurbaşkanımızla programımız olduğundan dolayı bu akşam programlarımızı yapıyoruz. Kur’an-ı Kerim okuyup şehitlerimizin ruhlarına bağışladık. Onları yad edeceğiz. Onları hiç unutmayacağız ve evlatlarımıza da unutturmayacağız. Şehadetin ne kadar kutlu bir şey olduğunu biz o gün yaşadık. Canından vazgeçenleri gördük biz o gece. İşte onun için bizler her yıl bu günlerde aynı nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Evlatlarımıza özgür bir ülke bırakmanın, iradesine sahip çıkmanın ne demek olduğunu öğretmenin güvenini yaşayacağız. Bu şekilde şenliklerimize devam edeceğiz” dedi.


Dışarıda devam etmesi planlanan 15 Temmuz etkinliği, yağmurun bastırmasının ardından belediye salonunda devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
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