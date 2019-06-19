Sancaktepe'de toplu açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin, "Buradan CHP'ye, HDP'ye, İYİ Parti'ye gönül veren vatandaşlarıma ve bu adayı destekleyen herkese sesleniyorum. Belediye başkanlığı ve siyaset her şeyden önce ahlak gerektirir, doğruluk gerektirir, tutarlılık gerektirir, saygı gerektirir, sevgi gerektirir. Bu kişide sözünü ettiğim vasıfların hiçbiri yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Belediyesi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Terör örgütlerinin İBB Başkanlığı seçimiyle ne işi olur? Yurt dışındaki onca mahfil İstanbul'u kimin yöneteceği ile niçin bu kadar yakın olur?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Londra'ya, Berlin'e, Paris'e, Viyana'ya, Amsterdam'a, Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğraşıyor muyuz?" diye sorarak, şöyle devam etti:

"Demek ki dert başka, CHP Genel Başkanının, İl Başkanının ve diğer yöneticilerinin ortada olmamasının sebebi de gerçek yüzlerini göstererek, zar zor oluşturulan imajı zedeleyecek işler yapmalarını engellemektir. Bunların her şeyleri gibi siyasetleri de sahte. Halbuki biz, şahsımızla, adayımızla, projelerimizle ortadayız. Eğer konu hizmetse Allah'ın izniyle bizim adayımız Binali Yıldırım'ın üzerine biz kimseyi tanımayız. Eğer konu projeyse Türkiye'nin en iyi proje adamını İstanbul'a aday yaptık, eğer konu iş yapmaksa, İBB'yi arkasında Cumhurbaşkanının ve tüm bakanlıkların desteği olan bir isimden daha iyi kim yönetebilir? Eğer konu vizyonsa iki adayı mukayese etmek Binali Bey'e çok büyük haksızlık olur."





- "Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun"

İki adayın katıldığı ortak yayına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Televizyonda iki adayın katılımıyla yapılan program öncesi ve sonrasında yaşanan hadiseleri takip ettiniz, gazetelerden okudunuz. İstanbul'daki otelde moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyorlar. Hangi soruları soracak, nasıl cevaplar verecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Moderatörlük yapacaksın, bir televizyon programına çıkacaksınız ve bu televizyon programından önce soruları kalkıyorsun CHP'nin adayına veriyorsun. Eğer adilsen, dürüstsen yapman gereken her iki adayı da davet edersin, her iki adayın da danışmanlarını davet edersin, onlarla konuşacaksın. Geçmişte ben de Sayın Baykal'la böyle bir televizyon programına çıkmıştım ama biz böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. CHP adayı bu program boyunca Sayıştay raporlarından, belediye hizmetlerine kadar ardı ardına o kadar çok yalan söylemiştir ki Binali Bey hangisini düzelteceğini şaşırdı. Sayıştay, açıklamasını yaptı, 'Böyle bir şey yok' dedi. CHP adayı televizyon programından önce soruların Binali Bey'e verildiğini de iddia etmişti. Çünkü bu adamda yalan çok, kimin yanından geldi o? Bay Kemal'in yanından geldi, Bay Kemal'in yanından. Bay Kemal'de yalan ne kadar çoksa şimdi bu da kendi genel başkanıyla yarışıyor. Binali Bey böyle bir şeyin olmadığını, kesin bir dille yalanlamıştır. Sonra ortaya çıktı ki programdan önce moderatör ile CHP adayı bir otel binasında 45 dakika baş başa görüşmüşler. CHP adayı 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP adayının bu durum karşısında o kadar çok tutarsızlığı var ki artık çetelesini tutamaz olduk. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylediği durumla karşı karşıyayız. Daha aday sıfatı taşırken bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi, tüm İstanbul'u, tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar? Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun diyorum. Ordu Valimize bu adam ne dedi? 'İt' dedi. Ondan sonra bir yalan. Ne dedi? 'Ben it demedim, basit dedim, basitleşme dedim.' Bütün görsel medyaya bu çıktı, hepsinde 'it' dediğin var. Yazılı medyaya çıktı, orada da var. Şu anda seçim sebebiyle Vali Bey, henüz davasını açmadı ama seçim sonrası Vali Bey de davasını açacak." ifadelerini kullandı.





- "Belediye başkanlığı ve siyaset, her şeyden önce ahlak gerektirir"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun polislere de hakaret ettiğini dile getiren Erdoğan, "Polislerimiz de davayı açacak çünkü burada polislerimize hakaret edenin de alnını karışlarız. Ona da müsaade etmeyiz. Bununla ilgili dava da yapılacak. Buradan CHPye, HDP'ye, İYİ Parti'ye gönül veren vatandaşlarıma ve bu adayı destekleyen herkese sesleniyorum. Belediye başkanlığı ve siyaset her şeyden önce ahlak gerektirir, doğruluk gerektirir, tutarlılık gerektirir, saygı gerektirir, sevgi gerektirir. Bu kişide sözünü ettiğim vasıfların hiçbiri yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, İmamoğlu'nun, söylediği yalanlarla aklınca çevirdiği dolaplarla tüm İstanbul ve Türkiye ile adeta dalga geçtiğini belirterek, "Bir kez daha tekrarlıyorum. Şayet mesele İBB Başkanı seçmekse, milletimizin iradesi ne yönde olursa olsun başımızın üzerinedir ama amaç pazar günkü seçim üzerinden İstanbul'u teslim almak, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaksa işte bunu başaramayacaklar. Her şeyden önce İstanbullular buna izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Marifetin iltifata tabi olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim belediye başkanlığımda, tabii bunu 20-30 yaş grubu bilmez. Gençlere bunu anlatın İstanbul çöp dağlarıyla taşmış mıydı, hava kirliliği var mıydı? Ben göreve geldiğimde İstanbul'da 50 bin eve doğal gaz verilmişti. Görevdeki 4,5 senede 1 milyon 250 bin eve doğal gaz getirdim ve böylece hava kirliliğini hallettik. Haliç kokudan geçiliyor muydu? Geçilmiyordu. Haliç'i biz temizledik. Üsküdar'dan Çekmeköy'e kadar raylı sistem geldi mi? Geldi. Bunlar da öyle vatman da yok. Uzaktan kumanda ile oraya kadar geldi, inşallah devam ediyor. Çünkü istiyoruz ki Çekmeköy'e de gelsin, Sultanbeyli'ye de gelsin, Sancaktepe'ye de gelsin. İnşallah bunlar da olacak. Bunları da yaparsa AK Parti yapar. Bunların dikili ağacı yok, bunlar yapamaz değerli kardeşim."





- "Suriyelilere maaş filan verdiğimiz yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilere maaş verildiği iddialarının bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Suriyelilere maaş filan verdiğimiz yok. Bunların hepsi tepeden aşağı yalandır. Biz sadece benim fakir vatandaşıma maaş veriyoruz. Evde engellilere, hastalara bakım yapanlara maaş veriyoruz. Suriyelilere özellikle kamplarda yaşayanlara bizler gıda, ilaç, eğitim, hastane... Bu tür destekler veriyoruz. Ama bunların dediği şekilde değil. CHP hep yalan üzerine olduğu için 'Nasıl iftira ederim ki buradan rant elde edelim...' Edemeyeceksiniz Bir diğer olay biz ensarız. Onlar bombalardan kaçtılar, onlar varil bombalarından, misket bombalarından kaçtılar. Biz de onları koruma altına aldık. Biz Müslümanız, İslam'dan nasibini almamış olanlara söyleyecek sözümüz yok bizim. Bay Kemal, 'Ben Suriye'ye gönderirim' diyor. Öbürü 'Ben Suriye'ye gönderirim' diyor." Biz orada işi halettikçe gönderiyoruz zaten, şu ana kadar 330 bin Suriyeli'yi Cerabrus'a gönderdik. Durumun sakinleştiği bölgelere gönderiyoruz, göndereceğiz."

(Sürecek)