Sancaktepe'de toplu açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi gelenler de farklı olmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Belediye Binası önünde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sancaktepelilerle en son 5 Mart'ta bir araya geldiğini hatırlatarak, ilçenin 31 Mart seçimlerinde de yüzde 50'lik oy oranıyla, ilçe belediye başkanlığı görevine Şeyma Döğücü'yü layık görerek, kendilerini yalnız bırakmadığını gösterdiğini söyledi.

Parti teşkilatında yetişen, İstanbul ve ilçeye hizmet şevkiyle bu göreve getirilen, daha önce de belediyede başkan yardımcılığı görevini üstlenen Döğücü ile ilçede yeni bir sürece başladıklarını anlatan Erdoğan, bugüne kadar ki en yüksek oy oranı ile Döğücü'nün belediye başkanlığına layık görüldüğünü belirtti.

Erdoğan, Sancaktepe'yi hayallerine ve hedeflerine uygun bir seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz toplam tutarı, eski rakam ile 276 trilyon lirayı bulan 28 kalem yatırım ve hizmetlerin ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yapacağımız eserler arasında bir kongre merkezi, çok sayıda okul, mahallelerimizde yapılan konak, bilgi evi, spor sahası, cami, çocuk bahçeleri, buna benzer hizmet birimleri var. Fatih Mesire Alanı, kız yurdu, sağlık ocağı, trafik eğitim alanı, engelli rehabilitasyon merkezi de bugün açılışını yapacağımız eserler arasında bulunuyor.

Ayrıca 8 kilometrelik dere ıslahı, 7,5 kilometrelik yan yol düzenlemesi ile 64 kilometreyi bulan atık su hatları, kurban kesim alanı, pek çok belediye hizmet birimi de açılışını yapacağımız eserler arasında yer alıyor. Tüm bu hizmetleri, ilçemize kazandıran kurumlarımızı, büyükşehir belediyemizi, ilçe belediyemizi tebrik ediyorum."

- "Adam sanki İstanbul'da yaşamıyormuş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'nin 20 yıl önceki durumuna değinerek, şunları kaydetti:

"Gençler bunu bilse, inanıyorum ki oy verirken daha farklı oyunu verecek. Ama 20 yıl öncesine gittiğimiz zaman bir gerçek var. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Altyapısıyla, üstyapısıyla, okullarıyla, hastaneleriyle, mesire yerleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Doğal gazıyla, suyuyla acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Burada da çöp dağları yok muydu? Ama hamdolsun biz iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu. Bu hale getirdik. Sancaktepe adeta küllerinden doğdu.

Birileri çıkmış kendine göre atıyor, tutuyor. Diyor ki '25 senede ne yaptınız?' Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamıyormuş. İstanbul'un neresinde ne olmuş, haberi yok. 2014'ten sonra öğrendi. Daha onlar bu işte çok çok acemi. AK Parti kurulduğu günden beri projeyle, yatırımla, hizmetle milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin özellikle de boş konuşmanın hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Sizlerin huzuruna çıktığımızda önce eserlerimizi, icraatlarımızı anlattık sonra da projelerimizi, hazırlıklarımızı, yapacaklarımızı ifade ederek destek istedik. Çünkü bu ülkenin ve milletin boş lafa, mugalataya, kendini olmadığı biri gibi göstermeye, takiyeye, halka karşı başka konuşup, arkada başka işler yapmaya bu milletin karnı toktur."

- "Kısır döngüyü kıran AK Parti olmuştur"

Türkiye'nin bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba ettiğini dile getiren Erdoğan, 2. Dünya Savaşı sonrası benzer şartlarda kalkınma yolculuğuna başlanan ülkelerin, bu tür patinajlar yüzünden ilerleyen yıllarda Türkiye'yi fersah fersah geçtiğini söyledi.

Sadece merhum Adnan Menderes ve merhum Turgut Özal döneminde kayda değer sıçramaların ortaya konabildiğini anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her iki isme de yaptıkları hizmetlerin bedeli, idamdan türlü türlü eziyete ve hakarete kadar uzanan bir zulüm zinciri ile adeta ödetilmiştir. Diğer ülkelere baktığımızda ise planlı ve kararlı bir yolculukla bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girdiklerini görüyoruz. Ülkemizdeki bu kısır döngüyü kıran da yine AK Parti olmuştur. 17 senede biz bunu başardık. Eğitimde bu devrimi yaptık mı? Sağlıkta bu devrimi yaptık mı? Ulaşımda bu devrimi yaptık mı? Artık benim vatandaşım, hava kirliliğinden kurtuldu mu? Çöp dağlarından kurtuldu mu? Ümraniye'deki çöplük... O zaman kimdi belediye başkanı? CHP. Ümraniye'de kim vardı? CHP. Burası patladığı zaman 39 vatandaşımız, Ümraniye'de maalesef öldü. CHP bu be. CHP, çöptür, çukurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi gelenler de farklı olmayacaktır."

(Sürecek)



