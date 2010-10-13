Sancaktepe’de şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de, bir ilköğretim okulunda ikinci sınıfta okuyan Sefa Arı (8), dün sabah yatağında baygın halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu öldüğü belirlenen Sefa Arı'nın cesedi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Eyüp ve Zehra Arı çiftinin, 6 yaşındaki Kıymet Nur ve 10 yaşındaki İsmail Arı adlı çocukları da besin zehirlenmesi şüphesiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada, önceki gün Arı çiftinin evinde misafir olarak bulundukları öğrenilen Zehra Arı'nın kız kardeşinin çocukları Arife (10) ve Emirhan Çetinkaya (9) da olay üzerine ailenin yanına geldi. Kustukları görülen Çetinkaya kardeşler de aynı hastaneye götürülerek, burada tedavi altına alındı. Öte yandan, anne Zehra Arı’nın, çocukları ve yeğenlerine, önceki gün bir bakkaldan tost alarak yedirdiğini iddia etmesi üzerine, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, bakkal ve evdeki besinlerden örnekler alarak incelemeye götürdü. Bakkal sahibi F.A. ise çocukların kendi dükkanından tost almadığını savundu.