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Sancaktepe’de sporcu minikler karnelerini aldı

Sancaktepe’de geleneksel olarak düzenlenen Spor Şöleni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

03 Mart 2019 Pazar 20:07
Sancaktepe’de sporcu minikler karnelerini aldı

Sancaktepe’de geleneksel olarak düzenlenen Spor Şöleni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Şölende Türkiye’nin ilk sporcu performans laboratuvarında 4 aşamalı testlerden geçen minik sporcular karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı.


Sancaktepe’de bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Spor Şöleni’nde keyifli görüntüler yaşandı. Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Taha Akgül Spor Kompleksi’nde gerçekleşen şölende Sancaktepeli sporcular birbirinden renkli gösteriler sundu. Mehteran takımının konseriyle başlayan programda bu yıl Türkiye’de ilk defa geçen sene kurulan Sporcu Performans Laboratuvarı öğrencileri karne alma heyecanı yaşadı. 7-11 yaş arası gençlerin fiziksel özelliklerine göre yapabilecekleri en uygun sporun bulunmasının hedeflendiği laboratuvarda öğrenciler 4 aşamalı testten geçirilirken, gerçekleşen törenle de karnelerini Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü’nün elinden aldı. Şölene Erdem ve Döğücü dışında AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Sancaktepe Belediyespor Kulübü Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Genç ve çok sayıda sporcu ile aileleri katıldı. Ayrıca şölende Sancaktepe Spor Okulları’nda eğitim alan genç ve minik sporcularda kendi spor dallarında gösteriler sundu.



‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sonra lisanslı sporcu sayısı ile Türkiye ikincisi durumundayız’


Sancaktepe’de 27 farklı branşta 23 bin gence lisans verdiklerini dile getiren Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Sancaktepe sporun merkezi oldu. Sancaktepeli çocuklar çok şanslıydı. Onların geleceğini hazırlarken spor tesislerini bir bir inşa ettik. Yüzme havuzlarından spor salonlarına, halı sahalardan basketbol sahalarına kadar çocuklarımızın istifadesine sunulacak eserleri yapmaya başladık. 27 farklı branşta hocalarımızın eşliğinde şu ana kadar 23 bin gencimize lisans verdik. İşte bugün geldiğimiz noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sonra lisanslı sporcu sayısı ile Türkiye ikincisi durumundayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin resmi müsabakalara katılmalarını sağladık. Onlar da dünya ve Türkiye genelinde madalyalar aldılar" diye konuştu.



"En büyük hedefimiz dünya olimpiyatlarında Sancaktepe’den yetişen çocuklarımızın kürsü yapmaları, madalya almaları, dünya şampiyonu olmaları"


Türkiye’de ilk kez yapılan Sporcu Performans Laboratuvarı ile çocukların ve gençlerin fiziksel bünyelerine göre spor branşlarına yönlendirildiğini söyleyen Erdem, “Sporcu Performans Laboratuvarı Türkiye’de tekabül etmiş tek laboratuvar. Orada 7-11 yaş çocuklarımızın fiziksel ölçümlerini yapıyoruz. Bünyesi hangi spora elverişli ise o spor branşına çocuklarımızı yönlendiriyoruz. En büyük hedefimiz dünya olimpiyatlarında Sancaktepe’den yetişen çocuklarımızın kürsü yapmaları, madalya almaları, dünya şampiyonu olmalarıdır" dedi.



"Bir ülkenin gelişmişliği gençlerin sağlıklı olmasından geçer"


Gençlerin sağlıklı yetişmesinde bu tür spor etkinliklerinin çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, “Bu bayram havasına tanık olmak bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın bu heyecanı, güzel ve yararlı işlerde buluşmamız demek ki ilçemiz içinde ülkemiz içinde çok önemli. Başkanımıza ve spor kulübümüze bütün bu etkinlikler ve emekleri için gönülden teşekkür ediyorum. Bir ülkenin gelişmişliği gençlerin sağlıklı olmasından geçer. Gençlerin sağlıklı olmasında spor etkinliklerinin ve bir araya gelip sosyalleşmenin çok büyük katkıları var. Bizim de desteğimiz gençlerimizle olacak“ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:07
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