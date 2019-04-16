Sancaktepe’de soyguncuların planı pes dedirtti

Sancaktepe’de sürücü kursuna ait bir araçtaki silahlı soyguncular kendilerine acemi sürücü süsü vermek için öndeki araca çarptı. Sürücünün bir anlık dalgınlığından yararlanan soyguncular, araçtaki yaklaşık 100 bin lirayı çalarak kaçtılar. Polis olayla ilgili araştırması sürüyor.

İddiaya göre Sancaktepe’de bir sürücü kursuna ait araç ile seyir halinde olan soyguncular, kendilerine acemi sürücü süsü vermek için önlerindeki araca çarptılar. İş yerinde kendisine araçtan sakın inme diye verilen uyarıları dinlemeyen sürücü Kudret Mutlu, aracı kontrol etmek için aşağı indi. O sırada soygunculardan birisi araçtaki paralara yöneldi. Soyguncuyu durdurmak isteyen sürücü Mutlu, başarılı olamadı. Soyguncular, araçtaki 100 bin liraya yakın parayı çaldılar. Soyguncular para ile birlikte araçlarına atlayıp olay yerinden hızla uzaklaştılar. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Soygunda 100 bin liraya yakın parasının çalındığını söyleyen Kudret Mutlu; “Arkadan gelen araç arabamın arkasına vurdu. Normalde iş yerinde araç vurunca durma demişlerdi ama sürücü kursu arabası olduğunu anlayınca acemi şofördür dedim herhalde. Bakayım dedim arabada bir şey var mı. İnmemle beraber arabadan inen bir kişinin arabanın sağındaki çantaya davrandığını fark ettim. Bırak ne yapıyorsun dedim. Elini beline attı, elini atınca silahı çekecek diye korktum kaçtım ben.Onlar da arabaların binip kaçtılar. Arkalarından baktığımda araçta plaka yoktu. 100 bin liraya yakın para vardı. 3 kişilerdi” dedi.